- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au crescut cu 0,8% in primele 11 luni din acest an, la 14,16 milioane, in timp ce Lituania si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Vanzarile de masini noi in Italia au inregistrat in octombrie un declin de 7,4%, in urma introducerii procedurilor mai stricte de testare a poluarii (WLTP), transmite Automotive News Europe, informeaza AGERPRES . Livrarile au scazut luna trecuta la 146.655 unitati, arata datele publicate de Ministerul…

- Livrarile au scazut luna trecuta cu 12,2%, la 155.599 unitati, a anuntat luni Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT). In topul celor mai bine vandute modele in octombrie se afla Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Mercedes-Benz A Class, Volkswagen Tiguan si Ford…

- Date inedite din sectorul auto din Romania.Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in Romania cu 73,4% in septembrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), in timp ce scaderea la nivelul intregii UE este de 23,5%, potrivit datelor publicate miercuri…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) au scazut cu 23,5% in septembrie, la 1,09 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din România…

- In Romania, in septembrie, au fost inmatriculate 2.771 de autoturisme noi, fata de 10.425 in aceeasi luna a anului trecut. Dupa Romania, cele mai mari scaderi le-au inregistrat Austria (41,8%), Suedia (39,7%) si Slovacia (37%). La nivelul intregii UE, au fost au fost inmatriculate in…

- Noua Dacia Duster a castigat titlul "Value Car of the Year" (masina valoroasa a anului) la prima gala a premiilor Sun Motor, organizata de tabloidul britanic, se arata intr-un comunicat al Dacia. Dacia Duster a fost votată nu doar de un panel de jurnalişti ci şi de public, fiind…