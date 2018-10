Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Malareu, un tanar din Chișinau, a cantat piesa „Perfect” a artistului britanic Ed Sheeran, la audițiile pe nevazute de la Vocea Romaniei. Irina Rimes s-a intors și a decis sa faca parte din echipa ei. Eduard Malareu a venit de la Chișinau pentru a participa la a treia ediție a sezonului opt de…

- Dupa ce au lansat acum cateva luni piesa care a imparțit internetul, „Sticați o generație”, Andra și Razvan Gogan au mai lansat inca o piesa, „DISLIKE”. Aceasta este, pana la scrierea acestui articol, pe locul 9 in trending și are 42 de mii de dislike-uri, avand doar 18 mii de like-uri.

- Unul dintre concurenții care urca duminica aceasta pe scena X Factor este Mihai Catalin Marin, din județul Teleorman. Acesta spune despre el ca traiește pentru muzica și ca pasiunea lui cea mai mare este aceea de a compune versurile pieselor pe care le canta. ”Muzica e pasiunea mea și m-a ajutat sa…

- Piesa spune povestea Otiliei, in jurul careia se invart membrii unei familii pline de defecte, unii chiar degenerati, toti avand in comun goana dupa bani si lipsa de educatie. Mos Costache Giurgiuveanu este personajul central al primei parti, acaparand atentia cu avaritia lui, dar si cu glumele si cantecele…

- Sean Lennon (42 de ani) și James McCartney (40 de ani) le-au mai incalzit inima fanilor Beatles din intreaga lume cu un selfie de zile mari. Cei doi s-au fotografiat impreuna zilele trecute, amintind de celebrii lor tați.

- Trupa VAMA lanseaza piesa manifest „In tara-n care m-am nascut”. „Jean Moscopol a murit in exil. A parasit Romania in 1945 fugind din calea comuniștilor. Un destin in doua propoziții. In 2018 cinci milioane de romani se afla in strainatate din diverse motive. Unii au plecat de buna voie, cautand un…

- De Ziua Timișoarei tinerii din ALDE Timiș s-au gandit sa pregateasca un eveniment cultural special pentru iubitorii de teatru. Vineri, 3 august, la ora 19, membrii ALDE Timiș te invita in sala ”Capitol” a Filarmonicii ”Banatul” la piesa de teatru ”Tango Conjugal”. Intrarea este libera, iar piesa este…