Infecţiile intraspitaliceşti, pericolul ascuns din spitale Din nefericire, ne-am tot obisnuit cu dictonul vii cu o boala, pleci cu doua atunci cand esti internat in unul dintre spitalele din Romania. Aceste bacterii intraspitalicesti pot fi contactate de orice bolnav, cei mai predispusi fiind pacientii care au o imunitate extrem de scazuta precum cei cu arsuri, cancer, interventii chirurgicale. Infecțiile nosocomiale au cauze multiple insa principale sunt lipsa igienei din spitale, neglijența cadrelor medicale care contribuie la inmulțirea germenilor de la o secție la cealalta, și mai ales transferul celor care sunt rezistenți la antibiotice. La Iași… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

