India cumpără de la ruși peste 450 de tancuri T-90MS Guvernul indian va cumpara 464 de tancuri de lupta rusești în valoare de 1,93 miliarde de dolari, a declarat luni o revista de aparare și informații, citând surse oficiale neidentificate, scrie The Moscow Times.



India este cel mai mare cumparator de echipament militar rus, ultima achiziție, în valoare de 5 miliarde de dolari, fiind pentru crearea unui sistem de rachete rusești S-400 toamna trecuta. Cele doua țari au semnat, de asemenea, în octombrie, opt acorduri privind spațiul, energia nucleara și caile ferate.



Comitetului pentru Securitate din guvernul…

Sursa articol: hotnews.ro

