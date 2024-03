500 000 de recruți pentru Ucraina: proiect de lege controversat Rusia pare pregatita sa-și mareasca armata de atac dupa ce Vladimir Putin a fost reales, lasand Kievul cu puține opțiuni in afara de a face același lucru. Intr-o lupta desfașurata departe de liniile frontului, parlamentarii ucraineni dezbat un proiect de lege care ar putea face sau desface soarta țarii in acest razboi. Proiectul de lege ar crește cu pana la jumatate de milion numarul recruților ucraineni, sporind armata Ucrainei cu jumatate din numarul actual. Creșterea reprezinta de 10 ori mai mulți luptatori decat cele 12 brigazi pe care Ucraina le-a ridicat pentru contraofensiva sa din 2023.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

