Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat dupa ce a mușcat un caine polițist aflat la datorie. Incidentul a avut loc duminica, cand polițiștii din New Hampshire anchetau o serie de impușcaturi reclamate de martori.

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Dambovita, incidentul avand loc intr un coafor din orasul dambovitean Titu. Se pare ca omorul s a petrecut pe fondul geloziei. Femeia se afla in coafor cand s a intamplat incidentul,…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut pentru deținere ilegala de droguri. Suspectul este originar din raionul Calarași si avea asupra sa un pachețel care conținea un praf alb asemanator cocainei. Incidentul a avut loc, noaptea trecuta, in sectorul Rașcani al Capitalei.

- Politistii ieseni au demarat o ancheta dupa ce in cursul zilei de luni o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca a fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Iasi. Posibil ca agresorul sa fi fost un om al strazii. Fata invata la un liceu din…

- O femeie imbracata in straie monahale a avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce ar fi fost agresata de starețul manastirii. Femeia s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgența din cadrul Spitalului Județean Satu Mare și s-a plans personalului medical ca a fost abuzata fizic, ulterior lovita cu ranga…

- Fata invata la un liceu din cartier si a fost agresata in timp ce pleca spre orele de curs. "In cursul acestei zile a fost depusa o reclamatie conform careia o fata a fost violata in scara unui bloc de un barbat necunoscut. Se fac cercetari pentru stabilirea situatiei de fapt si identificarea…

- Psihologii trag un semnal de alarma in privinta indivizilor care trateaza animalele cu cruzime. Astfel, comportamentul unei persoane care are asemenea porniri nervoase poate degenera, iar agresivitatea se poate transfera uneori si asupra oamenilor. In ultima perioada, cazurile de cruzime asupra animalelor…

- Politistii incearca sa dea de urma agresorului unui tanar care a ajuns pe mana medicilor, fiind ranit in zona spatelui. Incidentul a avut loc joi seara, in jurul orei 19, in parculetul din apropierea gurii de metrou de la Politehnica, de pe raza sectorului 6 al Capitalei. Tanarul a reusit sa ceara ajutor.…

- UPDATE 1 Barbatul reținut în cursul dimineții de miercuri, la un magazin alimentar unde fusese și în seara violului, și-a recunoscut fapta. Inițial, Emil Berki a susținut ca el este victima în acest caz și ca este nevinovat, dar ulterior, pus în…

- O tanara de 22 de ani a murit sfașiata, dupa ce propriii caini au atacat-o . Pitbulii au mușcat-o de cap și de gat. Polițiștii au deschis o ancheta, iar acum incep sa iasa la iveala detalii șocante. Potrivit televiziunii locale WTVR , in fecalele celor doi caini care și-au sfațiat stapana s-a gasit,…

- Antonio Candreva a declarat ca nu i-a scuipat si injurat pe suporterii echipei Inter Milano care au ras de acesta. „Nu am scuipat spre niciun fan. Și nici nu i-am injurat. M-am suparat pe mine insumi ca nu am tinut balonul", a spus fotbalistul. Incidentul s-a petrecut in minutul 14 al primei reprize…

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Incidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 20.30, in timp ce victima cobora din tramvai. Dupa metoda cunoscuta, cei patru au inconjurat-o și au reușit sa ii fure portofelul in care se aflau 800 de lei și acte personale. Ei au fost insa observați de ceilalți calatori, iar scandalul…

- Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat de un barbat chiar in scara blocului. Incidentul a avut loc in sectorul 6 al Capitalei iar potrivit polițiștilor, atacatorul, un barbat de 44 de ani, a fost reținut. Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat in scara blocului,…

- Un barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unor infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat un barbat de 38 de ani, din Medgidia,…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un cetatean turc care era urmarit international pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. Potrivit…

- Politistii au primit o a doua sesizare privind fapte de amenintare la metrou, facand investigatii pentru a stabili circumstantele. Sesizarea vine dupa ce o alta persoana a reclamat ca in jurul orei 10.00 a fost amenintata de o femeie, la statia de metrou Unirii 2. "A fost primit un e-mail…

- Polițiștii constanțeni au reținut un elev de liceu, acuzat ca a agresat o profesoara în școala. Adolescentul a plecat acasa dupa ce a lovit dascalul, însa politistii l-au retinut pentru 24 de ore, urmând ca sâmbata sa fie prezentat instantei, potrivit MEDIAFAX.Incidentul…

- Un grav accident rutier a avut loc aseara in zona CET din Constanta. Un barbat a amurit in urma impactului. Potrivit IPJ Constanta, din investigatiile efectuate s a stabilit ca, la data de 8 decembrie, ora 22.20, un tanar de 27 de ani din localitatea Ciocarlia, judetul Constanta, a condus un autoturism…

- Oamenii legii au inceput o ancheta de proportii in incercarea de a o gasi pe Sydney Loofe, din Nebraska, dar din pacate aceasta nu a mai putut fi salvata. Parintii tinerei de 24 de ani au sperat insa ca fiica lor va putea fi gasita nevatamata si nu se asteptau la ce era mai rau. Aceasta a…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Ziduri, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat un conducator auto care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a reiesit ca barbatul, depistat la volanul unui autoturism pe drumul judetean 203, in afara localitatii…

- 30 de metri de furtun, scos din apele râului Nistru, urma sa fie folosit în transportarea ilicita a alcoolului etilic peste frontiera moldo-ucraineana. În prezent, polițiștii de frontiera documenteaza un grup de cetațeni din R. Moldova și Ucraina, banuiți ca ar fi acționat dupa…

- Ancheta procurorilor de la Parchetul Militar Timișoara s-a mișcat extrem de repede. Magistrații au stabilit ca din cele opt persoane suspectate numai patru au calitatea de faptuitori și alți patru sunt doar martori. Procurorii ii acuza pe trei dintre polițiștii de la Serviciul de Investigații…

- Calificarea reprezentativei U19 a Romaniei la Turneul de Elita a fost sarbatorita cu alcool si acte de indiscplina de fotbalistii lui Adrian Boingiu, iar Vlad Dragomir a facut un gest golanesc. Jucatorul lui Arsenal l-a bruscat pe Gheorghita Geolgau, scrie Libertatea. Continua…

- Cu cat au un automobil mai scump, cu atat romanii cred ca au mai multe drepturi. Șoferul unui BMW nu a vrut sa urmeze instrucțiunile unui polițist și a fost aproape sa-l calce pe agent. Incidentul a avut loc in Bihor și a fost filmat de un alt participant la trafic care a explicat situația…

- Incidentul a avut loc in plina strada, langa sediul Tribunalului. Cu ultimele puteri, barbatul de 71 de ani a cerut ajutorul unui trecator, care intamplator era un instructor de fitness. "Eu am trecut tarziu, dar mi-a povestit baiatul acela ca ei stateau de vorba si a venit omul asta si a…

- Un copil de numai patru ani a fost filmat în timp ce fura un teanc de bani de la bancomat. Încidentul a avut loc în orașul Valparaiso din Chile, chiar sub privirile victimei sale, care a reacționat cu întârziere. Victima a crezut ca baiatul este împreuna…

- Un angajat al Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ) Prahova a fost mușcat, marți, de un caine ciobanesc in timpul intervenției la o solicitare a unei persoane bolnave din Ploiești, conducerea instituției anunțand ca in cauza va fi facuta o plangere penala impotriva proprietarei animalului. Potrivit…

- La data de 21 noiembrie a.c., ora 11.32, un barbat de 50 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe soseaua Mangaliei, dinspre strada Pandurului catre strada Caraiman, iar la intersectia cu marcajul pietonal din dreptul unui complex comercial a surprins si accidentat grav o femeie de 42 de ani…

- Un șofer de 30 de ani din Satu Mare a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins drogat la volan. Incidentul a avut loc luni, 20 noiembrie. A fost oprit in trafic un autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 30 de ani, din Satu Mare, pentru care testarea […]

- Un muncitor de la societatea Drumuri Naționale a fost ranit luni dupa ce mașina pe care o conducea și cu care facea marcaje pe DN 2 E 85, in afara localitații Oreavu, județul Buzau, a fost lovita din spate de o autoutilitara. Incidentul a fost incadrat ca accident de munca, de aceea in afara Poliției,…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- Incidentul s-a petrecut duminica, in comuna Vedea judetul Arges, dupa ce oamenii legii au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detine informatia ca nu are permis de conducere. "Primele informatii sunt ca politistii din patrula au observat un barbat care conducea un autoturism…

- Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 14,30, pe terenul de sport al Liceului Tehnologic nr. 1 din Alexandria. Potrivit reprezentanților Poliției, un elev de 18 ani a fost injunghiat de tatal unui alte elev in varsta de 14 ani cu care avusese anterior un schimb de replici și o…

- Un tanar de 18 ani este cercetat de polițiștii din Oravița, Caras-Severin, dupa ce a furat un telefon mobil, ulterior cerand bani pentru restituirea lui. Politistii de la Investigații Criminale din Oravița au surprins in flagrant delict un tanar de 18 ani, din Carbunari, banuit de comiterea infractiunilor…

- Un copil de doi ani a ajuns in stare foarte grava la spitalul de copii din Timisoara dupa ce a cazut peste o masina de la etajul noua al unui bloc.Incidentul a avut loc in Timisoara.Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile in care s a petrecut incidental.…

- Un politist din Vrancea a fost atacat cu toporul si a fost nevoit sa raspunda cu focuri de arma, scrie realitatea.net.Incidentul a avut loc aseara, in comuna Rastoaca. Politistii au fost chemati sa aplaneze un scandal, izbucnit intr-o familie.

- Aproape jumatate de kilogram de droguri tinute intr-un borcan de sticla care era ascuns intr-o fanta, in peretele unei case, au fost gasite de un caine politist in urma unor perchezitii facute de politistii de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna la locuintele a sase barbati…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice desfasoara constant activitati de prevenire si combatere a faptelor de contrabanda, in special cu produse din tutun. Uneori, in sprijinul lor sunt angrenati si politistii incadrati la Grupa Canina de la Serviciul de Ordine Publica, care detine cinci…

- Politistii din Oltenita au prins in flagrant un barbat de 56 ani care ar fi patruns fara drept intr-o locuinta cu intentia de a fura mai multe bunuri. Suspectul a fost retinut de oamenii legii, urmand sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.

- Un autobuz a fost proiectat intr-o casa funerara, in urma unui accident in Buzau, produs in apropierea Spitalului Județean. Vinovat de producerea grozaviei este un șofer de 25 de ani care nu a acordat prioritate mijlocului de transport in comun intr-o intersecție. Tanarul și doi adolescenți pe care-i…

- O postarita din orasul bihorean Beius a fost atacata de cainele unui barbat caruia femeia ii ducea pensia. Pe imagini se vede cum postarita lasa corespondenta vecinului, apoi traverseaza strada, bate la poarta barbatului caruia ii duce pensia, iar acesta deschide usa, fara sa isi lege cainele.…

- Barbatul reținut pentru omorul deosebit de grav se numește Mihai Gheorghe, are 58 de ani și este din Targoviște. Conform prim-procurorului Mihai Dinca nu exista un complice, in acest caz. Omorul nu a avut loc pe fondul unor conflicte anterioare sau pe fondul unei razbunari, ci a fost in urma unui…

- Politistii din judetul Dambovita au anuntat ca au reusit sa identifice un posibil suspect in cazul dublei crime petrecute joi, 26 octombrie, pe un camp de la marginea orasului Targoviste. In momentul de fata, banuitul se afla la audieri in sediul IPJ Dambovita, iar ancheta este coordonata de un procuror…

- Incidentul s-a petrecut in 19 octombrie. Polițiștii timișoreni au observat o mașina in trafic și aveau informații ca in interior s-ar afla un barbat pe numele caruia exista un mandat de aducere, fiind banuit de furturi din autoturisme. Conducatorul auto nu a oprit insa la semnalele polițiștilor…

- Anume pregatit pentru a depista țigari de contrabanda, cainele polițist Pebaf din cadrul Serviciului Criminalistic, a sprijit polițiștii Biroului de Ordine Publica, intr-o acțiune de amploare pe linie de contrabanda, desfașurata joi in piețele din municipiu. „Astfel, cu ocazia activitaților efectuate,…

- Urmarire ca in filme, aseara, pe strazile din Calarași dupa ce presedintele Consiliului Judetean a fugit de oamenii legii. Politistii l-au oprit in trafic pe liberalul Vasile Iliuta, ins...