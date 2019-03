Stiri pe aceeasi tema

- Cazul a fost mediatizat pe pagina de Facebook a grupului "Romani in Londra – UK" și a starnit nenumarate controverse. Cel care a postat mesajul scrie ca poliția engleza a facut un apel din care reiese ca ar trebui anunțate autoritațile de fiecare daca cand cineva observa un rezident in UK care circula…

- Dinamo s-a ințeles cu Alexander Christovao, care a semnat azi cu formația lui Rednic, insa la echipa nu va ramane și Ivan Hladik, fundașul atat de așteptat de antrenorul lui Dinamo. Stoperul slovac a explicat de ce nu a semnat cu Dinamo. Impresarii sai au omis sa le spuna dinamoviștilor faptul ca are…

- Un cetatean turc in varsta de 46 de ani, incarcerat intr-un penitenciar de maxima siguranta din Romania, a incercat sa obtina reducerea pedepsei denuntand doi conationali carora, cu ajutorul unui complice, le "plantase" droguri in autovehicule, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inca un roman…

- Klaus Iohannis are probleme in Justiție și nu din cauza celor șase case, așa cum s-ar putea suspecta, ci din cauza faptului ca a utilizat excesiv cuvantul penali. Iar Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a considerat ca președintele Romaniei merita o amenda de 2.000 de lei din acest motiv.

- Procurorul Laurentiu Vasilescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu. Motivul: magistratul i-a amendat cu cate 5.000 de lei pe polițiștii care l-au oprit in trafic și au refuzat sa il lase sa plece, deși le-a spus ca lucreaza in Procuratura.…

- Elena Gheorghe va petrece cantareața Revelionul pe 30 decembrie, nu pe 31 , așa cum fac toți ceilalți. "In noaptea de Revelion cantam, iar pe 1 ne mai distram si noi, facem Revelionul nostru. Eu am un obicei foarte dragut. Noi petrecem Revelionul pe 30 si facem cu tot cu numaratoare, la 12…

- Destin infiorator pentru un roman stabilit in Italia. Iulian Anechiae a fost ucis, dupa ce a fost impușcat in a doua zi de Craciun de iubitul surorii sale. Tanarul roman de 22 de ani și familia sa se opuneau relației fetei cu sicilianul. Autorul crimei s-a predat la Poliție și și-a recunoscut fapta.…

- Romanul a atacat un carabinier dupa ce a fost trezit din somn. Beat mort, s-a napustit asupra polițitului care l-a intrebat doar daca se simte bine. Barbatul stabilit in localitatea italiana Copertino a facut mai multe manevre periculoase cu mașina sa pe șosea și apoi s-a oprit brusc pe marginea drumului.…