"Incidentele produse in Marea Oman sunt alarmante si regretabile", a subliniat purtatorul de cuvant al MAE de la Teheran, Abbas Moussavi, intr-un comunicat difuzat in limba engleza.



In acelasi comunicat, acesta a indemnat la lansarea unei anchete si a avertizat impotriva "aventurismului unor actori straini" care perturba circulatia navelor, mentionand ca sunt necesare "clarificari privind amploarea exacta" a acestor atacuri intrucat astfel de incidente au "un impact negativ asupra securitatii navigatiei in Golf".



Duminica, Emiratele Arabe Unite au afirmat ca au avut loc "acte…