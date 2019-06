Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a exprimat miercuri speranta ca liderii europeni vor reusi sa ajunga la acorduri privind functiile de conducere cu ocazia summitului UE, relateaza MEDIAFAX.Donald Tusk s-a declarat "optimist prudent" in privinta desemnarii noilor lideri ai Uniunii…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Succesorul lui Klaus Iohannis la președinția Romaniei s-ar putea sa fie altcineva decat Klaus Iohannis. Vehiculez acest scenariu de peste un an de zile, cand am semnalat ca la sfarștul acestui an expira cel d-a doilea mandat al lui Donald Tusk la președinția Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis e printre favoritii cursei pentru funcția de președinte al Consiliului European, cel putin asa sustine publicatia Financial Times. In prezent, aceasta pozitie este ocupata de polonezul Donald Tusk, dar din toamna si Comisia Europeana, si Consiliul European vor avea noi sefi,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Liderii europeni, care au participat la reuniunea informala a Consiliului European, intre care s-a numarat si presedintele Klaus Iohannis, au demarat marti discutiile pentru a ajunge la un acord cu privire la ocuparea pozitiilor de conducere…

- Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc in cadru informal marti, la Bruxelles, pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai si pentru a incepe procesul de desemnare a sefilor principalelor institutii ale UE. Funcţiile…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, a declarat duminica, dupa ce a votat la Sopot, la alegerile pentru Parlamentul European desfasurate in Polonia, ca prioritatea este salvarea Uniunii Europene ca proiect. ''In tara mea si in intreaga UE avem unele miscari politice…

- "Happy summit !" - "Summit fericit !" Foto Carmen Vulcan 27 de sefi de stat si de guvern se întâlnesc peste câteva ore, la Sibiu, pentru a pune bazele unui nou plan pentru viitorul Uniunii Europene. În total, la Sibiu vor fi joi 36 de delegatii oficiale, 400 de…

- Apararea Europei împotriva "vântului suveranismului"; o soluție europeana la urgența migranților; propunerea stipularii unui acord cu Franța privind extradarile. Șeful statului, Sergio Mattarella, abordeaza teme importante într-un interviu acordat prestigioasei reviste franceze…