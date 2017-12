Stiri pe aceeasi tema

- Corpurile a "circa 36 de persoane" au fost gasite in centrul comercial distrus de un incendiu sambata in orasul Davao, in sudul Filipinelor, a anuntat luni un oficial al serviciilor de pompieri, relateaza AFP. Seful local al serviciilor de pompieri, Wilberto Rico Neil Kwan Tiu, le-a spus rudelor…

- Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare. Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare, care arde de mai bine de cinci zile, si în perioada Craciunului, nefiind gasita înca…

- Flacarile continua sa arda neintrupte de șase zile, in localitatea Moftinu din județul Satu Mare. Localnicii au fost informați ca nu exista riscuri de propagare a incendiului și la locuințele lor.

- Sunt cateva zile deja de cand valvataia de la sonda de gaz din localitatea satmareana Moftinu e vizibila de la o distanta considerabila. Specialistii romani au cerut ajutor unor experti ai unor companii de profil din Canada. Acestia din urma au ajuns in zona in care se manifesta incendiul, impreuna…

- Pentru gestionarea situației de urgența generata de incendiul produs la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare din județul Satu Mare, la nivelul IGSU s-au dispus o serie de masuri care au ca scop inlaturarea starii de pericol și restabilirea starii de normalitate in zona. Astfel, in cursul zilei…

- Cel mai mult se asteapta in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac de pe DN 7. Pe aici ies, in mod special, transporturi care au nevoie de controale veterinare si fitosanitare, insa sunt si soferi care credeau ca va fi mai aglomerat pe autostrada si au ales aceasta varianta, insa configuratia punctul…

- In data de 18.12 a.c. la ora 01:35, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „SOMES” al judetului Satu Mare a fost anunțat despre producerea unui incendiu la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare. In prima faza, la fața locului s-au deplasat 32 de subofițeri și 5 ofițeri din cadrul…

- Reprezentantii societatii care detine sonda petroliera din comuna satmareana Moftinu Mare sustin ca incendiul a fost produs de "o scapare neasteptata de gaze", iar cauza incidentului este inca necunoscuta, se arata intr-un raspuns al companiei adresat Agerpres."Serinus Energy Inc. raporteaza…

- Printr-o informare remisa burselor din Toronto și Varșovia, reprezentanții companiei poloneze Serinus Energy explica faptul ca valva de protecție, mecanismul menit sa previna scurgerile de gaze, era in curs de a fi instalata la sonda de la Moftinu Mare, in momentul in care a izbucnit un incendiu in…

