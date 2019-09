"Exista o mobilizare enorma a tuturor fortelor. Cred ca situatia nu se va inrautati", a declarat ministrul de interne, Takis Theodorikakos, care s-a deplasat la fata locului.



Incendiul este acum sub control, insa situatia ramane periculoasa, a afirmat secretarul general al Protectiei Civile, Nikos Chardalias, citat de ANA. Incendiul a izbucnit la ora 02:17 (23:17 GMT miercuri) in apropierea statiunii balneare Nea Makri, in regiunea Attica, care a fost deja afectata de sapte incendii in zece zile. Nea Makri este situata langa Mati, unde un grav incendiu de vegetatie s-a soldat cu 100…