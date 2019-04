Incendii în Noaptea de Înviere. Peste 50 de oameni, de la biserică, la spital "In ultimele 24 de ore, la nivel national au fost inregistrate 1.302 interventii, salvatorii fiind solicitati pentru stingerea a 96 de incendii, 1.070 cazuri SMURD (1.062 pentru acordarea primului ajutor medical si 8 misiuni de descarcerare) si 136 situatii pentru inlaturarea efectelor de vreme rea si pentru protectia comunitatilor. La lacasurile de cult nu s-au inregistrat incendii", se arata intr-un comunicat remis duminica de IGSU. Numarul interventiilor la care au participat efectivele inspectoratelor pentru situatii de urgenta a crescut cu 25% fata de perioada similara a anului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

