- GLOBOCAN (Global Cancer Observatory, platforma internationala cu cele mai actualizate cifre despre cancer din lume) a publicat anul trecut date care ne privesc direct: in fiecare an sunt diagnosticate cu cancer de san circa 9.600 de femei. Și circa 3.200 pierd batalia cu el.Vineri, 18 octombrie, cu…

- Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Fizica, organizeaza, in perioada 20-21 septembrie, editia a XVII-a a Cursului National de Perfectionare in Fizica Medicala. Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania (CFMR) este organizația…

- Karpatia Horse Show, Ediția a VI-a, singurul eveniment ecvestru de acest nivel din Romania, va avea loc anul acesta in perioada 27 – 29 septembrie, si va gadui un Concurs Complet Internațional de 4*, si reprezinta o noua premiera pentru sportul romanesc. Cai și calareți din toata lumea revin la Florești…

- Sambata, 7 septembrie, intre orele 18.00 si 21.00, in Piata Victoriei are loc un eveniment de amploare la care participa zeci de biserici evanghelice din Bucuresti. Participantii se vor ruga pentru Romania si vor canta imnuri crestine."Am primit aprobare din partea Primariei Capitalei ca sa…

- Eveniment sportiv aparte care va avea loc la Timișoara, in ultima zi a lunii august. Orașul de pe Bega va fi gazda primului Campionat Internațional de Ultimate Frisbee din Romania, la care vor participa și refugiați. Campionatul Internațional de Ultimate Frisbee „Another Disc Through The Wall” va reuni…

- Institutul Național de Medicina Legala a anunțat zilele trecute ca va relua testele ADN in cazul celor doua fete ucise de Gheorghe Dinca la Caracal. In direct la Romania TV, jurnalistul Val Valcu a vorbit despre modul in care se fac aceste teste, dar și despre proba ADN pe care anchetatorii au facut-o…

- Dupa 26 de ani, Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Brasov, va avea un sediu stabil – in cladirea Teatrului „Sica Alexandrescu”, intrarea Thalia (in spatele statuii lui Andrei Muresanu). Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Brasov nu a mai avut un sediu stabil din 1993. …

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca statul roman trebuie resetat si le-a cerut partidelor de la Putere si din Opozitie sa isi schimbe abordarea fata de functia publica. "Romania puternica inseamna consolidarea institutiilor statului, iar eu pun acest obiectiv in prim plan. Statul roman…