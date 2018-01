Stiri pe aceeasi tema

- Denisa a plecat foarte greu din aceasta lume, pe care nu a parasit-o inca, cu sufletul, cred apropiatii cantaretei de manele. Sora ei ii simte acum mereu prezenta, iar un celebru numerolog a facut dezvaluiri si inainte de moartea ei, dar si acum. Numerologul Iliuta spune ca cifrele i-au aratat ca Denisa…

- Adelina, sora Denisei Raducu, a venit in Romania si a facut noi dezvaluiri dureroase despre moartea regretatei cantarete de muzica de petrecere. Marti, 23 ianuarie, este ziua in care se implinesc 6 luni de la disparitia Denisei Raducu de pe aceasta lume. Sora regretatei artiste a pasit in casa surorii…

- Adelina, sora Denisei Raducu, a povestit pentru o emisiune TV despre ceea ce ii placea acesteia sa cumpere si sa colectioneze. De asemenea, raposata cantareata era foarte credincioasa si fixista si avea anumite "reguli" pe care le respecta in propria casa.

- La 6 luni de la moartea prematura a Denisei Raducu, bunica artistei a facut marturisiri de-a dreptul cutremuratoare. Sora Denisei Raducu aproape ar fi ramas pe drumuri. Care este adevarul?! Chiar daca locuiește de ani buni in Spania, Adelina Raducu nu o duce deloc bine. Cel puțin asta spune bunica fetelor,…

- S-a facut dreptate, intr-un final, pentru Denisa, la sase luni de la moartea ei! Cantareata a castigat post-mortem un proces cu statul, iar decizia judecatoreasca va fi trimisa la adresa din...

- S-a facut dreptate, intr-un final, pentru Denisa, la sase luni de la moartea ei! Cantareata a castigat post-mortem un proces cu statul, iar decizia judecatoreasca va fi trimisa la adresa din Bucuresti unde a locuit artista in ultimele zile de viata! Hotararea magistratilor Curtii de Apel Bucuresti nu…

- De cateva saptamani bune, Denisa Tanase e fericita in bratele lui Mircea Branzei. Din pacate, de curand, tanarul afacerist a fost implicat intr-un scandal urias cu fosta lui iubita. Aceasta nu vrea sa accepte faptul ca relatia lor s-a incheiat, iar el traieste o frumoasa poveste de iubire alaturi de…

- Presedintele Republicii Irlanda, trupa Duran Duran si Hozier se numara printre cei care i-au adus omagii cantaretei Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, decedata luni, la Londra.

- Stela Popescu și Alexandru Arșinel iși faceau planuri sa-și schimbe partenerii de scena, pentru a face trecerea intre generații și a da șansa și altor actori mai tineri sa joace alaturi de ei. Stela Popescu și Alexandru Arșinel au format zeci de ani, unul dintre cele mai indragite cupluri ale teatrului…

- Doina și Ion Aldea Teodorovici au fost doi mari artiști, care au sfarșit tragic, in urma unui accident rutier. In urma lor a ramas un copil orfan, care astazi le calca pe urme. Sotii Doina și Ion Aldea Teodorovici au cantat impreuna si tot impreuna au murit, intr-un tragic accident in noaptea de 29…

- Disparitia Denisei Raducu, rapusa la doar 27 de ani e o boala nemiloasa, i-a lasat neconsolati pe fanii artistei, care deplang si acum moartea printesei muzicii de petrecere. Admiratorii artistei au publicat singura fotografie din copilarie cu Denisa! Desi a murit in urma cu mai bine de 5 luni, fanii…

- Direcția pentru Afaceri Religioase din Turcia, Diyanet, a publicat un glosar de termeni islamici in care casatoria era definita drept o instituție care salveaza o persoana de la adulter și era specificat ca un baiat se poate casatori de la 12 ani, iar o fata de la 9 ani, odata cu inceperea pubertații.

- "Au urmat zile foarte grele pentru mine. Cand am ajuns in tara, a oprit avionul prima data la Timisoara. Erau 50.000 de oameni pe aeroport. Am iesit sa salutam oamenii, iar cand am vazut pe scara avionului ca toata lumea imi scanda numele. Am zis: «Ba, chiar m-au iertat asa repede?». La Bucuresti,…

- Real Madrid a avut un an 2017 perfect, reușind pentru prima data in istoria clubului sa caștige 5 trofee intr-un singur an, insa lucrurile nu sunt deloc liniștite la campioana Europei. Jurnaliștii englezi de la Mirror scriu ca Dani Ceballos, jucator adus in vara trecuta la Real, s-a certat cu antrenorul…

- Au trecut cinci luni de la moartea Denisei Manelista și familia inca mai jelește pierderea tinerei artiste. Recent, tatal acesteia a rupt tacerea și a facut o declarație la care nimeni nu se aștepta!

- Tatal Denisei, Emilian Raducu, lasa sa se inteleaga ca regretata cantareata ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Mai mult decat atat, tatal artistei sustine ca boala nu avea cum sa-i rapuna copilul intr-un timp atat de scurt si ca exista…

- Unele dintre rudele lui Victor Dinca, fiului unui primar din judetul Dambovita, au aflat de pe Internet de tragedia produsa la partida de vanatoare. Iar un apropiat de-al tanarului a lasat un mesaj acid pe o retea de socializare in legatura cu aceasta situatie trista. Cu toate acestea, mesajele dureroase…

- La patru luni de la moartea Denisei Raducu, scandalurile sunt mai aprinse ca niciodata! Malus, sotul Adelinei, are un cui impotriva lui Liviu Dovleac din cauza incasarilor pe care managerul le ia din difuzarile Denisei pe canalul de Youtube! “Malus nu il avea la suflet pe Dovleac inca din perioada in…

- Ministerul Educației Naționale și Institutul de Stiinte ale Educatiei au organizat in perioada 7 - 20 noiembrie 2017 o consultare publica, la nivel național, privind rolul temelor pentru acasa. Au participat, completand integral un chestionar on-line, 70.952 de actori din invațamantul preuniversitar,…

- Zi extrem de trista pentru familia Denisei Raducu. Aceasta ar fi implinit, pe 13 decembrie, 28 de ani. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de Denisa Manelista, a incetat din viața in data de 23 iulie anul acesta . Denisa Raducu a fost inmormantata in zi de mare sarbatoare . Tanara artista,…

- Ziua de astazi este, fara indoiala, una dintre cele mai dificile zile din acest an pentru familia Denisei Raducu. Iar asta pentru ca, azi, regretata artista ar fi implinit 28 de ani, moment care, din pacate, este incarcat de tristețe.

- O inregistrare cu un colind de Craciun a fost facuta de Denisa Raducu chiar inainte sa moara. Echipa care se ocupa de contul de Facebook al regretatei artiste le-a facut o surpriza admiratorilor Denisei Raducu și a dat publicitații inregistrarea pe care aceasta a facut-o inainte de a muri. Scandal…

- Lucrurile par sa fie departe de a se liniști in familia Denisei Raducu. Iar acum, pe langa problemele legate de moștenirea pe care regretata artista a lasat-o in urma, a mai inceput un scandal intre iubitul vedetei, pe de-o parte, și restul familiei acesteia, de cealalta parte.

- Acum 9 luni, Ileana Ciuculete s-a stins din viața, indurerand intreaga lume artistica din Romania. Și, așa cum era de așteptat, pomana celebrei artiste va fi un moment solemn, desfașurat la cimitirul unde se odihnește pentru vecie cantareața, loc in care fostul ei soț, ajutat de nașa, se va ocupa de…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, prin vot, propunerea PNL de suspendare a sedintei plenului, precum si pe cea a USR de amanare a dezbaterilor asupra proiectelor referitoare la statutul judecatorilor si procurorilor si modificarii Legii ANI.

- Lacrimi si durere pentru Denisa, tanara de 17 ani, care a murit in accidentul teribil din Galati. La scurt timp dupa ce tanara a incetat din viata, pe retelele de socializare au aparut mesaje cutremuratoare.

- Un nou scandal, la Maternitatea Cuza Voda din Iași. Un nou-nascut a murit la doua zila dupa ce venise pe lume. Parinții bebeluului ii acuza pe medici de malpraxis, pentru ca ar fi decis sa ii faca mamei cezariana prea tarziu.

- Mai mult, cadrele didactice sustin ca traiesc in teroare de cand femeia s-a intors la birou si o acuza de un comportament inadecvat pentru un functionar public. Cu tipete si urlete. Asa a fost indemnata contabila de scoala din comuna Livada, judetul Arad, sa demisioneze. Parintii si profesorii sunt…

- Moartea fulgeratoare a Stelei Popescu a lasat un imens gol in sufletele colegilor. Cabina de la Teatrul Constantin Tanase a ramas neatinsa dupa disparitia acesteia, iar lucrurile de suflet ale regretatei artiste sunt si acum fix asa cum le lasase de la ultimul spectacol sustinut.

- Ginerele regretatei actrițe Stela Popescu a avut prima sa reacție dupa dispariția marii artiste. Stela Popescu are o fiica infiata, Doinița Maximilian, care este fata biologica a cumnatului legendarei doamne a comediei romanești . Doinița Maximilian este casatorita cu celebrul actor Radu Gheorghe. Radu…

- Trecerea in nefiinta a Stelei Popescu i-a indoliat si pe oamenii din fotbalul romanesc! Retras din activitate, Ciprian Marica (32 de ani) a transmis un mesaj emotionant in memoria regretatei artiste.

- Locul in care Denisa Raducu isi doarme somnul de veci a fost profanat. Rudele si apropiatii regretatei cantarete sunt furiosi de ceea ce s-a intamplat si se roaga pentru o minune. Maine se implinesc patru luni de cand artista cu chip de inger a fost rapusa de cancer, maladia cu care s-a luptat din martie.

- Noi cercetari efectuate pe mai mult de 40 de grupuri de persoane din mediul online, care au declarat ca sunt instrainati de copiii sau parintii lor, dezvaluie cele 10 motive comune pentru care copiii ajung sa-i urasca pe cei care le-au dat viata.

- Kamer Qaka, albanezul convocat la nationala de la CSM Poli Iasi, a atras privirile echipelor mari din Liga 1 prin evolutiile sale. FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, e prima care si-a manifestat interesul pentru fotbalistul formatiei lui Flavius Stoican. Becali in place, dar spune ca e aglomeratie…

- Durerea pierderii Denisei este, cel puțin pentru familia cantareței, una greu de suportat, motiv pentru care, cu toții, ar face orice pentru a o avea, macar cateva momente, aproape. Și, culmea, la ideea unui fan de-al artistei, cei din familie au decis sa faca ceva incredibil, in memoria ei.

- Ticy si sotia lui au facut marturisiri despre Denisa Raducu. Ticy a fost in trecut iubitul Denisei, dar acest lucru nu a afectat deloc relatia dintre sotia acestuia si Denisa, cele doua fiind foarte bune prietene.

- Mama unui baiat sud-african de cinci ani, care a murit dupa ce a cazut in latrina școlii la care invața, a dat in judecata Ministerul Educației din Africa de Sud acuzandu-i de moartea fiului ei, scrie BBC News. Michael Komape a fost elev la școala primara Mahlodumela din provincia Limpopo din nordul…

- Au trecut sapte ani de la moartea lui Adrian Paunescu, insa copiii regretatului poet inca nu au reusit sa cada la pace, nici macar de dragul acestuia. Andreea si Adrian Paunescu isi disputa, in continuare, averea tatalui, marcand dezbinarea familiei, chiar in ziua comemorarii maestrului. CANCAN.RO,…

- Parintii, dar si celelalte rude si prieteni ai Denisei Raducu sunt revoltati dupa ce au auzit speculatiile potrivit carora artista nu ar fi murit din cauza maladiei teribile: cancer la ficat. Acestia au reactionat, iar unul dintre membrii familiei a facut marturisiri sub protectia anonimatului.

- La patru luni de la moartea fulgeratoare a Denisei Raducu, au aparut noi detalii despre boala de care sufera artista. Se pare ca nu a fost vorba de aceeasi boala care a rapus-o si pe Ileana Ciuculete, asa cum se credea pana acum.Apropiatii manelistei au declarat de ce suferea, de fapt.

- Familia lui Abu Kaber tuna si fulgera la adresa doctorilor spitalului in care "Regele varicelor" a fost operat. Celebrul medic estetician suferea de insuficienta cardiaca si a mers la o clinica privata pentru un stimulator cardiac. Rudele sale ii acuza pe medicii care au realizat interventia chirurgicala…

- Golul lasat in inima surorii sale atunci cand Denisa Raducu a parasit aceasta lume poate ca nu va fi niciodata umplut, dar Adelina e mai decisa ca oricand in aceste momente. O sursa apropiata a tinerei care e stabilita in Spania a dezvaluit in cadrul unui interviu ce are de gand sa faca sora Denisei…

- O copila de 14 ani și-a pus capat zilelor spanzurandu-se in podul casei, in urma unor certuri avute cu parinții. La data de 26 octombrie 2017, in jurul orei 13.45, Poliția municipiului Suceava a fost anunțata prin 112 de catre Marian M. despre faptul ca fiica sa minora, Amalia M., de 14 ani, a fost…

- Mindora a slabit 20 de kilograme, dupa ce a facut operație de micșorare a stomacului, dar marturiseste ca a trecut prin momente grele. Cantareata a avut un șoc cand a aflat ca e la un pas de diabet. Cand Minodora și-a facut analizele, doctorii au descoperit ca glicemia ei era la limita. Cantareața și-a…

- O minora in varsta de 14 ani, din Suceava, si-a incheiat socotelile cu viata intr-un mod cumplit, spanzurandu-se de o grinda din podul casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre tatal ei. Se pare ca fata a avut in ultima perioada mai multe certuri cu parintii.