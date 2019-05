Stiri pe aceeasi tema

- ■ duminica va fi ultima etapa in Liga 4, dupa care lupta pentru titlul de campioana va continua in play-off ■ primele patru echipe vor porni cu punctele injumatatite ■ in Liga 5 se trage cortina, dar fruntasele din cele doua serii mai au de jucat trei meciuri ■Echipele din primul esalon de fotbal din…

- ■ Radu Samson a anuntat ca se va retrage de la conducerea filialei judetene a formatiuniiUn „cutremur“ politic s-a produs la virful filialei USR Neamt dupa ce presedintele organizatiei judetene a anuntat ca isi da demisia din functie. Radu Samson a precizat ca va mai ramine sa coordoneze activitatea…

- In noaptea de 11/12 mai 2019, in jurul orei 1, politistii de la Savinesti au depistat si au tras pe dreapta, pe DN 15, un sofer de 38 de ani, din localitatea mentionata. Deoarece emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de peste 1,20 mg/l alcool pur in […]…

- ■ dupa remizele cu Somuz si CSM Focsani, pietrenii vor intilni Foresta Suceava, in etapa de simbata, de la ora 18.00 ■ va fi penultima intilnire a galben-negrilor cu proprii suporteri ■CSM Ceahlaul va incheia simbata, 11 mai, o saptamina grea, cu etapa intermediara si vrea sa o faca si cu folos dupa…

- ■ pietrenii au facut degeaba deplasarea la Vicovu de Jos pentru prima mansa din play-off ■ Ceahlaul a cistigat la masa verde, deoarece gazdele nu au asigurat asistenta medicala ■ returul va fi simbata, 11 mai, la Sala Polivalenta ■Juniorii clubului Futsal Ceahlaul sint aproape siguri de prezenta la…

- ■ presedintele a promulgat un proiect de lege care permite infiintarea a cel mult doua puncte de lucru in localitatile in care nu exista medici de familie ■ in Neamt exista un deficit 73 medici de familie ■Deficitul de medici de familie, din ce in ce mai accentuat, a determinat autoritatile sa gaseasca…

- ■ manifestarea va avea loc astazi, 3 mai, de la ora 12.30 ■ participa poetul Mihaita Macoveanu si solista Madalina Mantu ■Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste recitalul de poezie si jazz „Poetul si Cintareata“. Manifestarea este programata a avea loc pe 3 mai, in Sala Cupola a institutiei…

- Medicul stomatolog Gelu Manea, unul din presedintii fondatori ai filialei Roman a PNL a incetat din viata, dupa o lunga suferinta. Anuntul a fost facut de presedintele filialei municiapale, deputatul Laurentiu Leoreanu. „Vreau sa aduc la cunostinta opiniei publice un eveniment care se inscrie in seria…