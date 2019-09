Impozitare pensii speciale. Decizie în plenul Senatului Proiectul prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. Comisia de buget a adoptat un raport de admitere cu amendamente. De asemenea, proiectul prevede și taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din suma. Masura facea parte inițial din pachetul de propuneri discutat odata cu rectificarea bugetara de la inceptul lunii august. Unul dintre amendamentele admise, marți, de Comisia de buget din Senat este cel al ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, inițiatorul acestui proiect, prin care este efectuata o corelare tehnica pentru a nu afecta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre poiectele controversate inițiate de Eugen Teodorovici ajung în plenul Senatului. Vorbim de impozitarea pensiilor speciale, de peste 7 000 de lei, dar și de programul Prima Casa.

- Comisia de buget a Senatului a votat, marti, un raport de admitere, cu amendamente, pentru propunerea legislativa care prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30% din suma. "Stiti foarte bine sunt mai multe categorii (de pensii-n.red.), sunt sumele evidentiate. Se stabilesc foarte…

- Proiectul de impozitare a pensiilor speciale mai mari de 7.000 de lei, depus de senatorul PSD Eugen Teodorovici, a primit marti un prim raport de admitere de la Comisia de buget finante a Senatului.

- ​Comisia de buget a Senatului a votat, marți, un raport de admitere, cu amendamente, pentru propunerea legislativa care prevede impozitarea pensiilor între 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. Printre amendamente este și includerea indemnizațiilor foștilor președinți la impozitarea speciala.Unul…

- Comisia de buget a Senatului a votat, marți, un raport de admitere, cu amendamente, pentru propunerea legislativa care prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. Printre amendamente este și includerea pensiilor foștilor președinți la impozitarea speciala.Unul…

- Proiectul de lege depus de ministrul Finantelor Publice privind impozitarea pensiilor speciale au primit raport favorabil, marti, in comisia de buget-finante, la Senat. Teodorovici a precizat, in comisie, ca proiectul privind impozitarea pensiilor speciale nu afecteaza sumele primite in baza contributivitatii.…

- Ministrul Finanțelor Publice, senatorul PSD Eugen Teodorovici a depus, la Senat, un proiect de lege care prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. De asemenea, proiectul prevede și taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din suma, la care se adauga o taxa…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, ministru al Finanțelor Publice, a depus, la Senat, un proiect de lege care prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. De asemenea, proiectul prevede și taxarea pensiilor mai mari de 10.000 de lei cu 50% din suma, potrivit Mediafax.Aceasta…