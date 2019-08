Imagini macabre după crima din Caracal. Cumpănașu, amenințat: Și-au atins scopul ”Am primit amenințari de mai multe feluri, toate mijloacele de intimidare și discreditare a mea și a familiei mele. Amenințari de la grupari, persoane pe care nu le cunosc, insa nu m-au speriat aceste amenințari. Mai mult, in acest moment cred ca se lucreaza la cedarea mea psihica prin tot felul de mesaje grotești publicate pe Facebook. Nu pot sa va descriu. De la persoane puse sa scrie ca eu impreuna cu americanii, cu marțienii, am ucis-o pe Alexandra. Cred ca va dați seama ca pe oamenii aștia nu ii las așa. Ii voi da in judecata daca pot fi indentificați, le voi face plangere penala. Am primit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

