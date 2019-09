Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chirieac a reacționat in direct la Romania TV dupa ce Gheorghe Dinca și-a schimbat declarația cum ca nu ar fi ars-o pe Alexandra Maceșanu timp de șase ore, ci ca totul ar fi durat aproximativ doua ore. Aceasta afirmație a suspectului de crime de la Caracal ii pune in dificultate pe anchetatori,…

- In timp ce in Romania cazul Caracal ia tot mai mare amploare, conturandu-se in fiecare zi alte ipoteze, in Italia, cativa romani, atat cum pot, ofera ajutorul in vederea depistarii celor doua tinere rapite de Gheorghe Dinca: Alexandra Macesanu si Luiza Melencu.

- Apar informații noi privind monstrul din Caracal. Gheorghe Dinca a recunoscut ca a violat o a patra femeie, anunța Romania TV. Totul dupa ce acesta le-a spus anchetatorilor ca le-a violat și ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu. In urma cu doua zile, o femeie de 49 de ani a de pus reclamație…

- Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, pe care le luase la ocazie, a schimbat din nou strategia.Citește și: Prognoza METEO pe o luna - Cum va fi vremea in Romania pana la inceputul lui septembrie Tratat regește de anchatatorii…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, are pagina dedicata pe Wikipedia. Informațiile despre criminal sunt, insa, inexacte, iar existența unei pagini despre "criminal in serie roman" a provocat indignare in randul unor internauți.…

- Tudor Chirila a vorbit, in timpul unui concert susținut la Constanța, despre crimele din Caracal. Acesta a acuzat poliția ca este mai prietena cu interlopii decat cu cetațenii. Dupa incheierea concertului susținut de trupa Vama in Piațaa Ovidiu din Constanța, formația a fost rechemata pe scena, moment…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a declarat ca Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut comiterea a doua crime, face parte dintr-un clan care acționeaza in Italia. Cumpanașu a precizat pentru B1tv ca a furnizat anchetatorilor informații din care reiese ca Gheorghe Dinca…

- Crimele odioase din Caracal au intors Romania cu susul in jos și au revoltat toți oamenii. Chiar daca Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe cele 2 adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, momentan nu s-au gasit probe care sa conduca la ipoteza clara a unei crime.