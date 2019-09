Imagini cutremuratoare. Un barbat s-a inecat in timp ce iși cerea iubita in casatorie (VIDEO) Imagini cutremuratoare cu un barbat! Acesta s-a inecat in timp ce iși cerea iubita in casatorie. Barbatul se afla in vacanța in Tanzania alaturi de prietena sa, Kenesha Antoine, cand s-a hotarat sa o ceara de soție intr-un mod inedit, potrivit Daily Mail . Din imaginile filmate chiar de Antoine se poate vedea cum Steven, iubitul sau, inoata pe sub apa, in ceea ce pare un acvariu, ținand in mana o punga din plastic transparent. Inauntru acesteia se afla o hartie cu un mesaj. “Nu pot sa imi țin respirația…