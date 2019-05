Ilie Năstase, supărat de ce i-au zis niște tineri pe stradă: Mă deranjează. Nu știu ce vorbesc - video "Ma intalnesc des cu tineri. Ma cam deranjeaza ca mulți nu știu ce vorbesc. Ei spun ca Romania este de rahat. Am discutat cu ei. I-am intrebat: V-a facut Romania voua rau? Mi-au zis: Aveți dreptate, nu. Le-am zis: Aia care conduc Romania poate nu iți dau condițiile de care ai nevoie tu. Dar trebuie sa te zbați și tu puțin”, a zis Ilie Nastase la DC News. Urmariți interviul cu Ilie Nastase: Urmariți interviul cu Ilie Nastase: Nasty, un campion Nasty, un campion Nascut la Bucuresti, la data de 19 iulie 1946, Nasty (obraznicul), cum a fost poreclit de americani, a adus spectacolul pe terenurile de tenis din intreaga… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

