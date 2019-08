Stiri pe aceeasi tema

- In perioada minivacantei de Sf. Maria, traficul prin punctele de trecere ale frontierei s-a mentinut la valori ridicate, fiind inregistrata o crestere cu 50% fata de perioada similara a anului trecut.

- Peste 1,5 milioane de oameni au tranzitat punctele de trecere a frontierei in minivacanța de Sfinta Maria, in creștere cu 50% fața de perioada similara a anului trecut.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, remis duminica presei, in perioada 14-18 august, au trecut prin vami 1.511.000…

- In aceasta perioada structurile MAI au acționat integrat in baza Planului General de Masuri pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor și asigurarea climatului de ordine publica pe timpul sezonului estival, in special pentru prevenirea faptelor antisociale. Dispozitivele de siguranța publica…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera organizeaza o licitatie publica pentru "modernizare solutie detectie radarldquo;, conform SEAP. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 9 septembrie 2019, iar valoarea estimata a investitiei este de 13.869.254,98 de lei. Autoritatea contractanta…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a anuntat vineri ca a suplimentat personalul din vami, dupa ce in luna august a anului trecut, peste 8 milioane de persoane au trecut prin punctele de trecere a frontierei. "Avand in vedere ca in luna august multi cetateni romani aflati in afara…

- TIMIȘOARA. Persoana deținuta se numește Murariu Ion. El a fost condamnat definitiv la 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. Barbatul iși ispașea pedeapsa in regim semideschis. „La momentul parasirii punctului de lucru, detinutul era imbracat cu tricou albastru,…

- Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu intocmit la data de 26.06.2019, inregistrat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, Inspectoratul General al Poliției de Frontiera – Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei…