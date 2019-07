Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis marti o cerere a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) de redeschidere a anchetei intr-un dosar pe numele judecatorului Bogdan Mateescu, membru al CSM, dosar inchis in anul 2018 de catre DNA. "Admite cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, in dosarul nr. 221/P/2017 inregistrat la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. In baza art. 335 alin. 4 Cod de…