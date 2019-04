Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au achitat, luni seara, pe Calin Popescu Tariceanu, fiind mentinuta decizia din prima instanta. A existat o opinie separata, in sensul rejudecarii cauzei. In acest dosar, Tariceanu a fost achitat, in mai 2018, in prima instanta. In 2016, procurorii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul retrocedarilor, in care era acuzat de marturie mincinoasa. Tariceanu a fost acuzat de procurorii DNA ca a mintit in declaratiile date ca martor in dosarul retrocedarii…

