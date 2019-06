Stiri pe aceeasi tema

- Mariyka s-a nascut în 1999, în zona contaminata din Cernobîl, parinții ei refuzând sa se mute într-un loc mult mai sigur deoarece autoritațile nu le-au pus la dispoziție o alta casa.Mariyka a fost singurul bebeluș nascut în zona contaminata dupa explozia și dezastrul…

- Artificierului, aflat in gradina localului, care pregatea surpriza pentru oaspeti, i-a explodat in fata incarcatura exploziva. Omul a fost mutilat in urma deflagratiei, chiar sub ochii propriului copil pe care il luase cu el sa se bucure de spectacolul pirotehnic, scrie opiniatimisoaei.ro. La restaurantul…

- Ducii de Sussex au devenit parinti pentru prima oara luni! Meghan Markle a dat nastere unui baietel perfect sanatos, care cantareste nu mai putin 3,26 kilograme. Deși in fața camerelor de filmat Prințul Harry a avut un speech emoționant, in spatele acestora, lucrurile au stat altfel.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, arata ca tocmai s-a nascut primul copil al unui cuplu care a aplelat la programul ”O șansa pentru cuplurile infertile”.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor Europeni anunța INGHEȚAREA relațiilor cu PSD: AMENINȚA cu excluderea din PES S-a…

- O femeie din Bangladesh a nascut gemeni la aproape o luna dupa ce a adus pe lume prematur un baietel, a declarat medicul ei pentru BBC. Arifa Sultana, in varsta de 20 de ani, a nascut un copil la sfarsitul lunii februarie, insa 26 de zile mai tarziu a fost dusa din nou de urgenta la spital,…