Iaşi: Asociaţia Trei Vieţi organizează 'Recolta Comunităţilor Creative' pentru stimularea donării de sânge 'In cadrul 'Recoltei Comunitatilor Creative' se face o donare de sange colectiva. Apeland la bunavointa si la deschiderea persoanelor interesate de a veni la Centrul de Transfuzii alaturi de cunoscutii si apropiatii lor, voluntarii asociatiei au pregatit o serie de prezentari si informari pentru donatori, o mana de strans in caz ca acestia au nevoie de un strop de curaj si un mic dejun dulce acompaniat de cafea si racoritoare. Prin acest eveniment se incearca scoaterea din contextul 'spitalicesc' al actului donarii si crearea unei interactiuni si a unei experiente cat mai placute pentru participanti.

