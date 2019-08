Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic pentru o cunoscuta cantareata de muzica populara din Maramures. Anamaria Pop a murit in masina, in drum spre un eveniment la care urma sa cante. Avea doar 36 de ani si, cand nu canta, salva vieti ca voluntar la Ambulanta. Pentru ea medicii n-au mai putut face nimic. Masina a iesit de…

- Un barbat din Franța a fost arestat dupa ce poliția a descoperit in mașina sa cadavrul soției sale, ascuns intr-o valiza pusa in portbagaj. Francezul a fost reținut in apropiere de orașul Doussard. In mașina barbatului reținut de poliție se aflau și cei doi copii ai cuplului, in varsta de șase, și respectiv…

- Camerele de supraveghere au suprins imagini cu cei doi in timp ce voiau sa traverseze. In acest timp, o masina Tesla, posibil pe modul autonom, a trecut cu viteza desi semaforul era pe rosu. Kelly Dean a incercat sa-si salveze sotul, tragandu-l din fata autoturismului, insa amandoi au fost loviti si…

- William Leal-Vasquez, in varsta de 30 de ani, a fost reținut de poliție, dupa ce a urinat pe partea pasagerului a unei mașini de poliție, care fusese parcat intr-o parcare din departamentul de poliție inchis.

- La data de 8 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat de 54 de ani, din municipiul Motru, banuit de savarșirea infracțiunii de violenta in familie. Din cercetarile…

- Și-a agresat soția și a determinat-o sa plece de acasa, impreuna cu cei doi copii minori. Ordin de protectie provizoriu pentru un barbat din Blandiana Polițiștii din Vințu de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat care și-a agresat soția și a determinat-o sa plece de acasa,…

- Daca unele tari intarzie sa scoata mortii din listele electorale, altele se grabesc in privinta celor vii. O nonagenara din Franta a cunoscut pe propria sa piele acest lucru cand s-a prezentat duminica la urne si l-a tratat cu umor.

- Politia franceza a arestat, luni, un barbat suspectat ca s-a aflat la originea exploziei produse vineri la Lyon si soldate cu 13 raniti, a anuntat ministrul de interne francez Christophe Castaner, citat de Reuters. Potrivit politiei, explozia a avut loc pe o strada pietonala din centrul…