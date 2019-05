Holger Max-Lang, Lectra: Millennials, digitalizarea, industria 4.0 si China - trendurile principale de pe piata de fashion

Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoare deschisa catre: Dl. Klaus Iohannis – presedintele Romaniei D-na Viorica Dancila – prim-ministrul Romaniei Ma numesc Gabriel Antoniu Lavrincic, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila si textila in Rusia, republicile ex-URSS, Europa, Asia si America. In calitate de director comercial,…

- Un model din Brazilia a murit dupa ce a incercat sa-și salveze cainii in timpul unei furtuni pe mare. Caroline Bittencourt, in varsta de 37 de ani, a murit inecata. Trupul neinsuflețit al acesteia a fost gasit pe o plaja din Sao Paolo, la o zi dupa tragedie. Aceasta și-a pierdut viața in timpul unei…

- Huawei Technologies a lansat luni primul hardware de comunicatii 5G pentru industria auto, semn al ambitiilor tot mai mari ale companiei de a deveni un furnizor major pentru tehnologia vehiculelor autonome, transmite Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Alegeri in Spania: tema Cataloniei,…

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Raportul Economic și de Piața pentru 2018 a fost publicat recent de catre Asociația Europeana a Producatorilor de Automobile. Raportul conține cele mai recente cifre în ceea ce privește înmatricularile, producția și comercializarea de autoturisme…

- La inițiativa președintelui Emmanuel Macron, marți, 26 martie, la Paris, a avut loc un mini-summit, de fapt o reuniune in patru, la care, alaturi de Xi Jinping și Emmanuel Macron au fost invitați oameni forte ai comunitații europene, respectiv Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, și…

- Piața de eCommerce din Romania ar putea crește anul acesta cu aproximativ 30%, pe fondul increderii mai mari a consumatorilor romani in comerțul online și a creșterii puterii de cumparare, potrivit estimarilor VTEX, furnizor global de soluții eCommerce in cloud pentru companii mari și una dintre cele…

- Studiu Cantitativ ISRA Center Citim tot mai des in trendurile globale despre femeia care migreaza din rolurile tradiționale de gen și iși creeaza noi narațiuni privind cariera, familia, stilul de viața, valorile și frumusețea. Aceasta femeie are curajul sa fie ea insași, incepe sa iși exprime propria…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 236,5 milioane lei (50,8 milioane euro), inregistrand o crestere cu 10% fata de rezultatele financiare din 2017. Cresterea businessului a fost sustinuta de vanzarile din cadrul retelei magazinelor…