Hochei: Corona va participa la turul doi al Cupei Continentale, grupa C

- Focurile de arma se aud tot mai des in estul Ucrainei. In ultimele 24 de ore, doi militari ucraineni au murit, iar zece au fost raniti in urma atacurilor rebelilor prorusi. Presa din tara vecina scrie ca insurgentii au incalcat acordul de la Minsk de 16 ori.

- Cristian Micaci este corespondentul celor patru dieceze ale Transilvaniei și din aceasta poziție i-a inmanat Papei Francisc un catalog al diecezei de Oradea, Terra Felix. Papa Francisc i-a spus lui Cristian Micaci ca specialiștii prevad vremuri grele de-a lungul vizitei, dar spera…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a dispus cu 2-0 de Botev Plovdiv, marti, in deplasare, in etapa a noua a fazei play-off a campionatului de fotbal al Bulgariei. Campioana s-a impus in penultima runda prin golurile marcate de Keseru (37) si de…

- Echipa de fotbal Galatasaray Istanbul a cucerit al 22-lea sau titlu de campioana a Turciei, un record, dupa ce s-a impus la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata principalei sale contracandidate, Basaksehir Istanbul, duminica, in derby-ul etapei a 33-a a

- * Nationala Romaniei a invins formatia Ucrainei cu scorul de 5-1 (2-0, 1-1, 2-0), joi, la Campionatul Mondial de hochei pe gheata, Divizia I, Grupa B, de la Tallinn (Estonia). * Echipa Gaz Metan Medias are ca obiectiv victoria in partida cu FC Hermannstadt, vineri seara, in prima confruntare a returului…

- Institutului International pentru Pace de la Stockholm a realizat clasamentul mondial privind cheltuielile militare in anul 2018. In acest top, Romania ocupa a 40-a poziție. Potrivit raportului, valoarea totala a cheltuielilor militare la nivel mondial in anul 2018 a ajuns la 1822 de miliarde de dolari,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a prezentat marti, la Palatul Victoria, primele sale realizari din raportul de activitate pe primele cinci luni din mandatul sau, incepand cu cresterea substantiala a bugetelor catre federatiile sportive, alocarea de sume considerabile pentru investitii…

- Guvernele Romaniei, Serbiei, Bulgariei si Greciei au semnat, sambata, la Salonic, Memorandumul de intelegere pentru constituirea Comitetului initial de organizare in vederea candidaturilor comune pentru organizarea UEFA EURO 2028 si a Cupei Mondiale