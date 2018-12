Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Paz de la Huerta l-a dat in judecata pe producatorul de film american Harvey Weinstein, acuzandu-l de viol și razbunare, iar faptele dateaza din 2010, potrivit variety.com, scrie Mediafax.Actrița americana Paz de la Huerta, celebra pentru rolul din serialul "Boardwalk Empire", spune…

- Penelope Cruz a castigat singurul premiu Oscar din cariera ei cu ajutorul unui film produs de Harvey Weinstein, celebrul magnat hollywoodian cazut in dizgratie. La un an dupa debutul scandalului Weinstein, actrita spaniola a acordat un interviu in care a spus ca nu a fost niciodata hartuita de renumitul…