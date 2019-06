Numarul turistilor care au vizitat judetul Harghita in primul trimestru al acestui an a crescut cu aproape 20 % fata de aceeasi perioada a lui 2018, arata o statistica realizata de Organizatia de Management al Destinatilor Turistice din Harghita, Covasna si Mures. Presedintele acestei organizatii, Endre Laszlo, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in lunile ianuarie, februarie si martie, in Harghita s-au inregistrat 45.193 de sosiri, fata de 37.935 de turisti care au venit in aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce inseamna o crestere de 19,13 %. Cei mai multi turisti, respectiv…