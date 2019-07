Pe retelele sociale, indignarea provocata de imaginile video filmate vineri la Paris a devenit tot mai mare in timpul weekendului. In imagini se poate vedea cum politisti dau de foarte aproape si din abundenta cu gaze lacrimogene asupra unor militanti de toate varstele, asezati pasnic pe un pod din centrul Parisului, strigand la ei "elibereaza locul! misca-te!", inainte de a-i tari pe jos.

Aceasta actiune de protest sit-in a fost organizata de Extinction Rebellion (XR), infiintata in 2018 in Marea Britanie, miscare de nesupunere civila "in lupta impotriva distrugerii ecologice si incalzirii…