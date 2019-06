Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins luni, in plen, cererea DNA de incuviintare a urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, informeaza Agerpres.roVotul a fost secret cu bile, in favoarea cererii pronuntandu se 38 de senatori, 71 au votat impotriva si unul s a…

- Parlamentarii din Alabama au votat interzicerea completa a avortului în stat, cea mai stricta lege de acest fel din legislația SUA, scrie BBC News. Senatul a aprobat legea, respingând amendamentele care permiteau excepții, precum cazurile de viol sau de incest. Potrivit noii legislații,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca parlamentarii procedeaza corect, prin blocarea in Legislativ a legii vaccinarii. Asta in timp ce, in Romania, numarul copiilor morti de rujeola a ajuns la 60. Am intrebat-o pe Sorina Pintea, la Palatul Victoria, de ce acest blocaj, pentru o lege atat…

- Modificarile propuse la Legea privind organizarea si desfasurarea referendumului "incalca in mod barbar atat Constitutia Romaniei, cat si deciziile Curtii Constitutionale referitoare la libertatea de exprimare pe care o are Presedintele Romaniei", declara, intr-un comunicat de presa, presedintele PNL,…

- Satui sa tot astepte, taximetristii ameninta ca miercuri vor bloca din nou Piata Victoriei, suparati ca Guvernul ii duce cu vorba si nu publica mai repede ordonanta care sa interzica serviciile de transport alternativ, cum sunt Uber si Taxify. Presedintele Confederatia Operatorilor si Transportatorilor…

- Sindicatele sunt nemulțumite. Guvernul a avut grija sa-i puna la adapost doar pe salariații care lucreaza la stat, care se Post-ul Sindicatele sunt nemulțumite! Legea dialogului social, tema de campanie electorala? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Senatorii au adoptat legea pentru autostrada București-Brașov și alte doua proiecte legislative pentru Brașov-Bacau și Autostrada Nordului. Deciziile din Parlament vin la nici o saptamana dupa ce mii de romani s-au alaturat protestului organizat de suceveanul Ștefan Mandachi. Lege pentru autostrada…