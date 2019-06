Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Moldovei, Pavel Filip, a anunțat ca Republica Moldova iși muta ambasada la Israel din orașul Tel Aviv la Ierusalim, noteaza deschide.md. „Un proiect asupra caruia s-a lucrat de mai mult timp este despre transferarea Ambasadei Republicii Moldova din Tel Aviv la Ierusalim”, a declarat Pavel…

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul Pavel Filip, a aprobat in sedinta de marti, 11 iunie, o hotarare prin care s-a decis ca Ambasada Republicii Moldova din Israel va fi transferata de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul Pavel Filip, a aprobat in sedinta de marti, 11 iunie, o hotarare prin care s-a decis ca Ambasada Republicii Moldova din Israel va fi transferata din orasul Tel Aviv in Ierusalim.

- Guvernul a decis, la ședința din aceasta seara, sa aloce terenul fostului stadion republican, din strada București, pentru construcția noului sediu al ambasadei SUA in Moldova. O alta decizie vizeaza transferul misiunii diplomatice a țarii noastre in Israel din Tel Aviv in Ierusalim.

- Republica Moldova iși muta ambasada din Israel din orașul Tel Aviv la Ierusalim. Decizia a fost anunțata cu puțin timp in urma de Pavel Filip, cel care deține funcția de premier in exercițiu.„Un proiect asupra caruia s-a lucrat de mai mult timp este despre transferarea Ambasadei Republicii…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro se va deplasa duminica in Israel pentru o vizita de trei zile la un aliat-cheie, in timp ce continua sa planeze incertitudinile legate de promisiunea sa de a transfera ambasada Braziliei de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Joi, Bolsonaro a parut…

- "Cred ca efectele se simt de azi, dar nu este vorba numai de palestinieni, e vorba si de toti arabii. Nu vor accepta un astfel de pas. Dupa cum stiti, sustinem Romania pentru ca tara dumneavoastra este candidata la Consiliul ONU. Am promis Romaniei sa o sustinem pentru a obtine un mandat. Cred ca…

- Premierul Viorica Dancila joaca alba-neagra cu ambasada Romaniei din Israel. Dupa ce a anunțat la Washington ca tara noastra va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, premierul a revenit asupra subiectului, la o televiziune de stiri, si a spus ca, de fapt, anuntul initial a