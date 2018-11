Guvernul anunță o răsturnare de situație privind EXODUL medicilor! "Exista niste date partiale, pentru ca noi am cerut un audit al Curtii de Conturi pe aceasta zona, si s-au prelucrat niste date statistice pana in luna august. Da, cererile depuse de medici pentru a pleca in strainatate, pentru acele certificate de conformitate, au scazut cu aproximativ 45-50%. Exista, in schimb, foarte multe solicitari pentru a se intoarce in Romania", a spus ministrul. Sorina Pintea a vorbit despre intentia ministerului pe care il conduce de a organiza concursurile pentru posturile de medici la nivel national, astfel incat sa existe o repartizare echitabila pe intreg teritoriul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

