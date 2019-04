Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei va aloca noua milioane de lei, din fondul de rezerva bugetara, pentru vizita Papei Francisc in Romania. Pe lista proiectelor de hotarare ce vor fi dezbatute maine, 3 aprilie, de catre Guvernul Romaniei, in frunte cu Prim Ministrul Viorica Dancila, se afla și suplimentarea bugetului…

