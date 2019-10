'Am stabilit o strategie in cazul in care ne vom confrunta cu un boicot din partea PSD. De asemenea, am pregatit o strategie de mobilizare si la nivelul Birourilor permanente reunite si la nivelul comisiilor de specialitate si la nivelul plenului. Am introdus in programul de guvernare lucruri solicitate de partenerii de discutii. De asemenea, am mai facut o evaluare pe fiecare partener si o evaluare a situatiei in plan parlamentar si am stabilit exact cu cine vom vorbi saptamana viitoare, dintre parlamentarii independenti, parlamentarii care au fost in ALDE sau cu alti parlamentari', a declarat,…