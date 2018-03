Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Valori Mobiliare si Schimb (SEC) din SUA a decis ca grupul israelian Elbit Imaging a platit in mod ilegal milioane de dolari catre consultanti si agenti de vanzari pentru proiectul imobiliar privind transformarea Casei Radio din Bucuresti intr-un centru comercial. Potrivit…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- “Intre 2007 si 2012, Plaza Centers a platit consultantilor, direct si indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plati, desi documentele aduse in sprijinul platilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanti conform contractelor”,…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind …

- Unul dintre proiectele care s-au bucurat de un real succes in anul 2017 in randul copiilor și tinerilor din unitațile de invațamant din județul Alba a fost proiectul ,,Caravana literara a scriitorilor in școala”. Acesta este și motivul pentru care proiectul continua și in acest an in organizarea Consiliului…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari, transmite Mediafax . „Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege venit dinspre Executivul Romaniei. Legea prevede ca angajații care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu angajatorul, iar aici, spre deosebire de proiectul initial, pot intra si orele suplimentare. Zilele și intervalul orar in care angajatul…

- Proiectul de lege al Guvernului privind telemunca a primit avizul final al Parlamentului și urmeaza sa fie aplicat. Astfel, un angajat va putea munci și in alta parte decat la sediul unei firme,...

- Legea privind reglementarea activitatii de telemunca a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Potrivit actului normativ, persoanele care folosesc tehnologia informatiilor si a comunicatiilor isi pot desfasura activitatea in alt spatiu decat cel organizat de…

- Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea masurilor necesare in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea unul bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria Tezaurul patrimoniului…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a anuntat, astazi, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Ea a precizat ca legea din 2009 ‘nu ar fi fost…

- Stagiul minim de asigurare pentru concedii medicale și indemnizațiile aferente este de șase luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005. Pana la 1 ianuarie, el era de o luna, iar creșterea lui…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala incepand cu 1 iulie 2018 , cat si la comercializare 1 ianuarie 2019 , informeaza Agerpres.ro. Proiectul de…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Legea preventiei, publicata luni in Monitorul Oficial, cuprinde 70 de acte normative si mai multe prevederi pentru care prima amenda in cazul incalcarii acestora se anuleaza daca cei vizati corecteaza greselile. Printre acestea, in domeniul fiscal se numara nedepunerea unor declaratii fiscale, dar…

- Citeste si: Numarul de someri a scazut cu aproape 50.000 in ultimul an. Romania, pe locul 6 in UE in topul statelor cu cel mai scazut somaj Romania a marcat una dintre cele mai mici rate ale somajului din UE: 5,3% in aprilie. Cehia are un somaj de 3,1% In urma cu cinci ani, aproximativ jumatate (53%)…

- Deputații au adoptat astazi Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 prin care toți preșcolarii și școlarii din Romania, de la stat și de la privat, vor primi zilnic, cate un pachet care va conține produse de patiserie, lactate, banane, legume și fructe autohtone. De asemenea, elevii vor…

- Romania a castigat procesul cu Chevron, iar gigantul american trebuie sa plateasca, 73 de milioane de dolari, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- Mașinile inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu prevederile legale in materie, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 81/2000. Mai multe modificari au fost adoptate anul trecut pentru acest…

- Proiectele au fost discutate de prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, Ovidiu Wlassopol, si de George Adrian Dinca, directorul general al Registrului Auto Roman, arata un comunicat al ASF, potrivit MEDIAFAX. Citeste si VESTI PROASTE pentru soferii cu masini mai vechi…

- Peste jumatate dintre angajatii subsidiarei din Romania ai companiei franceze Atos, care sunt nemultumiti de oferta salariala a firmei, vor decide luni daca vor intra in greva, dupa ce au primit joi seara o noua oferta din partea patronatului. Cele trei propuneri anterioare fusesera respinse.…

- Liviu Marian Pop, ministrul Educatiei Nationale, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Academia Romana este cea care trebuie sa vina cu proiectul noii legi a educatiei nationale, in colaborare cu Ministerul Educatiei si cu Administratia Prezidentiala, si ca principalul…

- 2017 a fost un an bulversant in ceea ce priveste modificarile legislative si fiscale aduse societatii romanesti. Sectorul neguvernamental nu a ramas neatins: un proiect de lege al deputatului Liviu Plesoianu ameninta temelia de functionare a ONG-urilor, iar modificarile aduse Codului Fiscal prevad…

- Toți cei care locuiesc la casa in Romania vor trebuie sa dețina hidranți sau sisteme adecvate pentru intervenții in caz de incendiu, potrivit proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii la sfarșitul lunii decembrie.Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- Astfel, un fost administrator de rețea a fost condamnat pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și frauda informatica (21 de acte materiale), in ceea ce, dupa cum rezulta din documentarea Profit.ro, este primul caz de acest tip din Romania. La inceputul…

- „A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

- Dragnea: Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale. E o discutie foarte serioasa despre simboluri Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta…

- Documente atasate: Proiect lege numiri justitie Expunere motive numiri justitie "Președintele, vicepreședintele și președinții de secții ai Inaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, prim-adjunctul și adjunctul acestuia,…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat…