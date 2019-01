Greva este concentrata pe aeroporturile din vestul Germaniei: Dusseldorf (al treilea aeroport ca marime din tara), Koln-Bonn si Stuttgart.



In Dusseldorf in jur de 60.000 de pasageri au fost afectati dupa ce doua treimi din zboruri au fost anulate, a informat ARD TV, potrivit news.ro.



Sindicatul Verdi doreste o crestere a salariilor pana la 20 de euro pe ora pentru personalul de securitate, fata de 17 euro in prezent.

Luni, in jur de 50 de zboruri au fost anulate dupa ce personalul de securitate a intrat in greva la aeroporturile Tegel si Schonefeld din Berlin.