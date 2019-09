In total, vor fi afectati 195.000 de clienti in cele doua zile ale miscarii e protest, avertizeaza British Airways. Este una din cele mai mari greve din istoria aviatiei si prima a pilotilor BA. Conform datelor de la Asociatia pilotilor de la British Airways (BALPA), o zi de greva costa operatorul aerian aproximativ 40 de milioane de lire sterline (49 de milioane de dolari). In iulie, pilotii au refuzat oferta British Airways ce prevedea o crestere a salariilor de 11,5% in urmatorii trei ani. Reprezentantii British Airways au declarat: 'Ramanem pregatiti si dispusi sa reluam negocierile'.