Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul grav de vegetatie care afecteaza insula spaniola Gran Canaria (Atlantic) a inceput sa intre in remisie marti dimineata, desi inca nu este controlat, potrivit presedintelui guvernului regional, Angel Victor Torres, citat de EFE, potrivit Agerpres. Incendiul care a afectat pana acum 10.000…

- Aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate dintr-o zona turistica de pe insula spaniola Gran Canaria, din cauza unui incendiu forestier care a devastat circa 3.400 de hectare incepand de sambata, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Incendiul este "extrem de violent",…

- Aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate dintr-o zona turistica de pe insula spaniola Gran Canaria, din cauza unui incendiu forestier care a devastat circa 3.400 de hectare incepand de sambata, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Incendiul este "extrem de violent", iar pe moment…

