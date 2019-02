Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista principalilor castigatori la cea de-a 61-a gala de decernare a premiilor Grammy. GENERAL: - Albumul anului: "Golden Hour" - Kasey Musgraves - Inregistrarea anului: "This Is America" - Childish Gambino - Cantecul anului: "This Is America"…

- Childish Gambino, pseudonimul muzical al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "inregistrarea anului", care recompenseaza performanta globala a unei piese, cu single-ul sau intitulat "This Is America", informeaza AFP. Deja desemnat…

- Childish Gambino, a obtinut trei premii, pentru piesa „This Is America” la Gala Premiilor Grammy 2019. De asemenea, Lady Gaga, a caștigat și ea cate trei categorii, in timp ce Ariana Grande și Dua Lipa au fost și ele printre numele strigate la gala. Lista celor mai importante premii: Cel mai bun album…

- Muzicianul Childish Gambino, alter ego al actorului Donald Glover, a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy la categoria "cantecul anului" cu single-ul "This Is America", informeaza AFP. Acest imn muzical incorect politic, un hibrid intre gospel si rap, presarat cu pamflete impotriva…

- Lady Gaga si-a surprins fanii la concertul de sambata, de la Park Theater din Las Vegas, cand l-a invitat pe Bradley Cooper, regizor al filmului "A Star is Born", sa cante impreuna "Shallow" in finalul reprezentatiei, potrivit Variety.Cantecul, care a fost nominalizat la premiile Academiei…

- Cea de-a 76-a ediție a Globurilor de Aur și-a desemnat caștigatorii, duminica noapte, la Beverly Hilton din Los Angeles. Distribuția filmului "Green Book" a plecat acasa cu cele mai multe premii - trei, in timp ce pelicula Bohemian Rhapsody a caștigat premiul cel mare - "cel mai bun film - drama". Pelicula…

- Globurile de Aur 2019 au venit cu o surpriza. In ciuda predicțiilor ca filmul „A Star Is Born” al lui Bradley Cooper, in care actorul, regizor și scenarist, face pereche cu Lady Gaga, ar fi marele favorit, pelicula a plecat acasa doar cu premiul pentru cel mai bun cantec („Shallow”). In schimb, Rami…

- Tudor Chirila și Andra s-au ciondanit in cadrul emisiunii Vocea Romaniei, iar de aceasta data, Tudor Chirila i-a spus Andrei ca ar trebui sa cante mai mult și sa interpreteze mai rar piese din repertoriul personal, deoarece nu prea o reprezinta. In timpul semifinalei de la Vocea Romaniei, Andra a interpretat…