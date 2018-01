Stiri pe aceeasi tema

- Așa s-a intamplat, ca cele mai vechi cladiri din Chișinau sunt bisericile. Locuitorii au avut grija mai mare fața de ele, astfel edificiile de cult s-au pastrat pana in zilele noastre. Insa, chiar daca sunt multe biserici vechi in acest oraș, s-au pastrat pana in zilele noastre puține de tot. Multe…

- Vechile conace boieresti din Oltenia, ce au servit drept fortarete in fata invaziilor turce, sunt degradate si necesita reabilitare urgenta, altfel cladirile ridicate intre secolele XVII – XIX sunt in pericol de disparitie.

- Orchestra simfonica a Filarmonicii “Oltenia” va sustine in data de 12 si 13 ianuarie un concert extraordinar de Anul Nou. Concertul se va desfasura cu casa inchisa, toate biletele fiind epuizate. Iata programul: Dirijor: Walter Attanasi (Italia) In program: Johann ...

- Orchestra simfonica a Filarmonicii “Oltenia” va sustine in data de 12 si 13 ianuarie un concert extraordinar de Anul Nou. Concertul se va desfasura cu casa inchisa, toate biletele fiind epuizate. Iata programul: Dirijor: Walter Attanasi (Italia) In program: Johann ...

- Vechile conace boieresti din Oltenia, ce au servit drept fortarete in fata invaziilor turce, sunt degradate si necesita reabilitare urgenta, altfel cladirile ridicate intre secolele XVII – XIX sunt in pericol de disparitie.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza intr o curba periculoasa din apropiere de localitatea Cataloi, judetul Tulcea. Din primele informatii in evenimentul rutier a afost implicat un autoturism BMW care s a rasturnat de pe un pod. Potrivit Serviciului de Ambulanta Tulcea nu au fost persoane…

- Creațiile artistei israeliene Sigalit Landau impodobesc cele mai bune muzee de arta contemporana din lume. Abordarea neobișnuita ii ajuta sa priveasca lucrurile familiare intr-un mod nou, sa descopere noi fațete ale acestora. Sigalit scufunda cele mai diverse obiecte in Marea Moarta pentru mult timp,…

- Un cititor al Gazetei de Sud a sesizat faptul ca, in timpul asfaltarii unei parcari din cartierul craiovean 1 Mai, angajatii SC Delta au turnat asfalt in jurul unui autoturism aflat in parcarea respectiva. Cititorul sustine ca muncitorii au turnat ...

- "La Steaua incepe o noua era, eu mi-am pus in cap ca sa ma bat cu echipele mari din Europa. Ca nu mai fac alta activitate. M-am lasat de alte afaceri, nu ma mai intereseaza. Fac numai fotbal si vreau sa castig multi bani din fotbal. Multi, nu 3, 7, 9, 10, ci 30, 25 de milioane pe an din fotbal. Asta…

- Sala Albastra a Universitații din Craiova se va numi Aula „Mihai I al Romaniei”, conform unei hotarari aprobate de Senatul instituției de invațamant. Universitatea din Craiova a fost inființata prin decret semnat de Majestatea Sa inainte de abdicarea sa din 1947, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit…

- Cererea in casatorie trebuie sa fie un eveniment cu totul special si probabil la asta s-a gandit si tanarul din imagini atunci cand a ales sa isi ceara iubita in casatorie, in costum de razboinic. Ea, imbracata intr-o tinuta asemanatoare cu cea a printesei razboinice Xena, el asemeni unui cavaler…

- Liga 1, etapa 22. CSM Politehnica Iasi – Juventus Bucuresti (duminica, ora 17:30, Digi, Telekom, Look). CSM Politehnica Iași a cam incheiat conturile cu play-off-ul, dupa ce a pierdut etapa trecuta la Brașov, meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Lanterna Ligii 1 incepe in Copou pregatirea pentru play-out…

- Craciunul se apropie cu pasi repezi, iar atmosfera de sarbatoare este deja prezenta in toate orasele si casele lumii. Ca in fiecare an, nu toata lumea se pricepe sa aleaga cele mai frumoase decoratiuni sau cadouri, iar dovada sunt chiar imaginile din galeria foto de mai sus!

- Un autoturism marca BMW a fost incendiat, noaptea trecuta, intr-o parcare de pe strada Razboieni, din cartierul craiovean George Enescu. Pompierii doljeni au intervenit la fata locului, insa nu au mai putut salva aproape nimic. „Masina a ars in proportie ...

- Denis Alibec (26 de ani) traverseaza un moment al carierei si a intrat in conflict si in dizgratiile conducerii de la FCSB. Gigi Becali, patronul FCSB, dezvaluit o discutie cu Marius Sumudica, cel care a avut un dialog cu atacantul de 26 ani. Alibec i-a marturisit antrenorului ca se da accidentat,…

- Andrei Ivan, "perla" Olteniei in perioada petrecuta la CS U Craiova, este foarte aproape de a-si lua "la revedere" de la FC Krasnodar dupa doar cinci luni si 76 de minute jucate pentru echipa din Rusia. Conform Fanatik, CS U Craiova i-a propus lui FC Krasnodar sa-l cedeze pe Ivan sub forma…

- Ionut Popa, antrenorul de la ACS Poli Timisoara, o vede pe CFR Cluj usor favorita in fata FCSB-ului in lupta de la distanta pentru titlul din Liga 1. Pentru "Popica", CS U Craiova, ocupanta locului al treilea, e o echipa "subtire", dependenta de Baluta, Mitrita si Gustavo, care nu ar trebui sa emita…

- In conferinta de presa pe care a organizat-o dupa ce FCSB si-a aflat adversara din 16-imile Europa League, Lazio Roma, Gigi Becali s-a laudat ca a gasit fotbalistul care va ajuta FCSB sa nu mai fie "previzibila in atac". Gigi Becali a organizat, la resedinta sa din Aleea Alexandru,…

- Directorul general al lui CS U Craiova, Marcel Popescu, a taiat din fasa orice discutie cu FCSB in privinta unor posibile mutari pe axa Craiova - Bucuresti. La finalul partidei dintre FC Botosani si FCSB, scor 0-3, Gigi Becali a afirmat raspicat ca va lua un "un fotbalist strain din Tara…

- Gigi Becali inceaca sa tine ritmul cu CFR, echipa care s-a intarit serios inainte de perioada de transferuri din iarna si este pe punctul de a-l aduce pe Alexandru Ionita in Gruia. Finantatorul FCSB a anuntat ca e determinat sa transfere “un strain din Tara Olteniei”. Imediat dupa…

- Suedia si Danemarca sunt celelalte doua nationale de pe partea superioara a tabloului Campionatului Mondial de handbal feminin care s-au calificat in sferturile competitiei. Suedia a invins Slovenia cu 33-21, in timp ce Danemarca a eliminat gazdele intrecerii, Germania, cu 21-17. Cele doua echipe…

- Primarul Brailei, Marian Dragomir, are o pasiune mai puțin intalnita, iubește porumbeii, iar aceasta i-a adus, de-a lungul timpului, multe satisfacții, dar și trofee, cat sa deformeze un raft de la mobila sub greutatea lor, dupa cum marturisește. Edilul își amintește ca…

- Cateva mii de oameni, cei mai multi membri si simpatizanti PSD Dolj s-au reunit, duminica, in Piata Tricolorului din Craiova, la bustul Regelui Mihai, pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului suveran. Printre participanti s-au numarat si ministrul Muncii,Olguta Vasilescu si senatorul Claudiu Manda.

- Sore are toate articolele publicate despre ea. Acestea se afla in casa parinților, care s-au ocupat indeaproape de arhivarea tuturor ziarelor și revistelor in care fiica lor a fost menționata. Sore a recunoscut recent ca are și a avut dintotdeauna o relație speciala cu mama și cu tatal ei. Sore e artista…

- Astra Giurgiu si CFR Cluj planuiesc un nou schimb spectaculos de jucatori, in Liga 1. Dupa ce Filipe Nascimento si Dan Nistor au schimbat echipele in vara, actualul fotbalist al CFR-ului ar urma sa fie inclus intr-o noua mutare planificata de conducerea din Gruia, care doreste sa-l aduca pe orice…

- Cateva sute de craioveni au participat luni, 4 decembrie, la concertul caritabil „ColinDAR cu Paula Seling”, organizat la Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” din Craiova de Asociația Vasiliada. Evenimentul a reunit anul acesta artiști ai Filarmonicii «Oltenia» Craiova, ai ...

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute in satul Iași-Draguțești. Un BMW s-a rasturnat. Șoferul era singur in autoturism și a fost scos inainte de sosirea ambulanței și echipajului ISU. Din primele informații, acesta era conștient in momentul in care a fost preluat de echipajul medical.…

- Craiovenii au sarbatorit ziua Romaniei. Ceremonia dedicata Zilei Nationale a inceput la ora 10.00. Oamenii au intonat Imnului National al Romaniei și, in ciuda ploii, au admirat parada militara locala. Sarbatoarea continua și in aceasta seara. Dupa ora 18.00 craiovenii sunt ...

- Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, a marturisit azi, in cadrul unei conferinte de presa, ca el a fost cel care l-a directionat pe Alexandru Baluta catre CSU Craiova. Totodata, "Regele" a dezvaluit ca Alexandru Mitrita, un alt jucator crescut de Viitorul, a insistat sa evolueze pentru gruparea olteana. …

- In data de 09 decembrie 2017, Sala Polivalenta din Craiova va gazdui cel mai spectaculos show al anului, “Psihedelia”susținut de inegalabila Delia alaturi de invitați surpriza. Fanii, admiratorii care doresc sa-și intalneasca idolul intr-un spectacol de excepție unic in Romania ...

- Specialistii recomanda ca reabilitarea caselor sasesti sa aiba la baza baza o solutie de arhitectura adaptata cat mai bine caracteristicilor casei, utilizarii de materiale optime ca raport pret-calitate si compatibile cu cele existente. In cazul in care satul reprezinta un ansamblu coerent, cu numeroase…

- Peste 600 de noi afaceri vor aparea in perioada urmatoare in Oltenia, pentru ca tot atația antreprenori au semnat acordurile de finanțare, din totalul de 808 proiecte care au fost evaluate. Prin Programul Start-up Nation s-au putut accesa pana la ...

- In aceasta dimineata, o bucata din balconul unei cladiri istorice din zona Peninsulara a Constantei s a prabusit, devenind un real pericol pentru cei care ar fi trecut tocmai atunci pe acolo. Problema cea mai grava este ca bucata de balcon s a prabusit pe caldaram in afara zonei de protectie stabilita…

- Plusauto, singurul dealer autorizat Opel din Oltenia, organizeaza si in acest an Crosul de Toamna Opel Plusauto. Locul este in Parcul Tineretului din Craiova. Persoanele, incepand cu varsta de noua ani, sunt asteptate sa participe sambata, 18 noiembrie, la ora ...

- Proiectul “Romania Prinde Aripi” include si municipiul Craiova, alaturi de alte orase din tara si este organizat de Societatea Ornitologica Romana. Astfel, in Parcul Nicolae Romanescu, craiovenii pot identifica doua panouri informative (ce contin informatii despre specii de pasari intalnite ...

- Exista oameni priceputi care pot realiza lucruri uimitoare de unii singuri. Spre exemplu, puteti vedea cum poate fi transformat un model vechi de telefon intr-o veioza. Rezultatul este incredibil, iar lampa nu este doar functionala, ci si frumoasa. Facebook

- Agricover Credit a deschis astazi la Craiova prima sucursala din regiunea Olteniei. Reprezentanții Grupului Agricover susțin ca au inaugurat aceasta sucursala din dorința de a fi cat mai aproape de fermierii din regiunea Oltenia, loc in care performanța in agricultura ...

- Mircea Lucescu, selectionerul nationalei Turciei, a participat la conferinta de presa premergatoare meciului cu reprezentativa a Romaniei si a vorbit despre cum s-a ajuns in situatia de a se juca acest amical, despre plecarea sa de pe banca tricolorilor. "Il Luce" a vorbit si despre tinerii talentati…

- Compania Naționala de Investiții a emis un comunicat prin care anunța ca noul stadion din Craiova este gata și ca azi se va termina recepția de predare a stadionului "Ion Oblemenco" "Suntem onorați sa oferim in exclusivitate atat suporterilor olteni, cat si celorlalți iubitori ai fotbalului romanesc,…

- Filarmonica “Oltenia” din Craiova a anuntat programul spectacolelor pentru perioada 7 – 10 noiembrie 2017. Iata programul: MARȚI, 7 NOIEMBRIE 2017, ORA 19:00 Muzeul de arta – Holul de Onoare RECITAL EXTRAORDINAR Cristian Florea (violoncel), Mihai Ungureanu (pian) BRAHMS INTEGRALA ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la Navodari, in zona podului de la intrare in oras.Potrivit unor martori, soferul unui autoturism a ratat intrarea intr un sens giratoriu si a intrat in curtea unei spalatorii din zona. Politistii au deschis o ancheta. Sursa foto: Facebook Infotrafic…

- Scandalurile se țin lanț la Filarmonica „Oltenia“ din Craiova. La scurt timp dupa ce proiectul de management caștigator a fost publicat pe site-ul primariei, noul director Gabriel Zamfir este acuzat de plagiat. Mai multe persoane au sesizat GdS, acuzand ca ...

- Facultatea de Horticultura a Universitații din Craiova organizeaza, in perioada 26 – 27 octombrie 2017, Simpozionul Internațional HORTICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT – Priorities and perspectives și sesiunea omagiala dedicata celor 55 de ani de invațamant horticol in Oltenia. Evenimentul va ...

- Situatie revoltatoare la Spitalul Judetean din Craiova, cel mai mare din Oltenia. Mai multi medici primari, care ar fi trebuit sa fie de garda, semnau condica, dar nu ramaneau peste noapte in spital. Pacientii care aveau nevoie de ingrijiri erau vazuti doar de rezidenti. Totul a fost descoperit de Inspectoraul…

- Diana Bogos este noua campioana naționala la cros junioare 1. Performanța ei de la Craiova a contribuit decisiv la titlul de vicecampioana obținut de LPS Vaslui pe echipe. Atletismul vasluian a fost la inalțime la Campionatul Național de cros, de la Craiova. Antrenoarele Viorica Pintilie și Elena Bogos…

- Un stalp amplasat in statiunea Mamaia, in zona Butoaie pare sa atraga ca un magnet soferii neatenti. Un conducator auto a fost astazi la un pas de tragedie dupa ce a pierdut controlul volanului si s a izbit violent cu masina de stalpul din statiunea Mamaia. Din fericire soferul a scapat nevatamat dar…