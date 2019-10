Global Financial Stability Report. FMI, semnal de alarmă cu privire la creşterea gradului de îndatorare a companiilor In raportul sau bi-anual 'Global Financial Stability Report', FMI a apreciat ca stimulentele furnizate de bancile centrale din intreaga lume au avut ca efect secundar incurajarea firmelor sa se imprumute mai mult, chiar daca multe companii ar avea probleme in a-si rambursa datoriile. Potrivit FMI, aproape 40% din datoriile companiilor din marile economii vor fi imposibil de rambursat in situatia unei crize globale. 'Desi conditiile financiare relaxate au sprijinit cresterea economica si au ajutat la tinerea sub control a riscurilor pe termen scurt, ele au incurajat de asemenea o asumare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

