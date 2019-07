Gibraltar: Cei patru ofiţeri ai petrolierului iranian au fost eliberaţi "Cei patru membri ai echipajului de pe 'Grace 1' arestati de Politia regala din Gibraltar au fost eliberati pe cautiune fara acuzatii" impotriva lor, potrivit comunicatului acesteia. "Ancheta este in curs de desfasurare si 'Grace 1' ramane imobilizat", a precizat politia. Capitanul si secundul au fost arestati joi, iar alti doi ofiteri au fost arestati vineri. Cei patru sunt de nationalitate indiana, a precizat politia. Petrolierul contine 2,1 milioane de barili de titei brut, capacitatea sa maxima, potrivit sefului guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo. Vasul,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

