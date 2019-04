Stiri pe aceeasi tema

- Ducele si ducesa de Cambridge se pare ca au luat exemplul printului Harry si al sotiei sale Meghan cu gesturile tandre in public. Pentru prima data in cei opt ani de casnicie, Kate Middleton si printul William au fost surprinsi tinandu-se de mana.

- Printul William (36 de ani) a tinut un discurs despre Brexit, prin intermediul caruia a indemnat oamenii sa fie uniti, in timpul vizitei in Irlanda de Nord, dupa ce Regina Elisabeta a II-a (92 de ani) a vorbit despre acelasi subiect.

- Printul William al Marii Britanii, aflat intr-o vizita in Irlanda de Nord, a criticat atitudinea cluburilor de fotbal fata de sanatatea mentala a jucatorilor, informeaza BBC. Ducele de Cambridge, care este presedintele Federatiei engleze de fotbal (FA), a estimat ca acele cluburi care…

- Printul William al Marii Britanii si sotia sa, Kate, si-au aratat miercuri talentul la fotbal, intr-o vizita surpriza a cuplului regal in Irlanda de Nord, relateaza Reuters. Cuplul, Ducele si Ducesa de Cambridge, se afla intr-o vizita de doua zile in provincia britanica, cu accent pe beneficiile sportului…

- O rața nascuta cu un picior nefuncțional poate sa mearga datorita unui scaun cu rotile creat special pentru ea. Viața rațuștei Merlin a fost schimbata pentru totdeauna mulțumita unei organizații...

- Kate Middleton și soțul ei, Prințul William, au participat, duminica seara, la gala premiilor BAFTA 2019 ce s-au desfașurat la Royal Albert Hall din Londra. Ducesa a stralucit pe covorul roșu intr-o rochie alba, fara umar. Catherine, pe covorul roșu al BAFTA 2019 Kate a furat luminile reflectoarelor…

- Ducele si ducesa de Cambridge au fost ovationati de o multime numeroasa de admiratori in momentul in care au pasit duminica seara pe covorul rosu desfasurat in fata salii de spectacole Royal Albert Hall din Londra, unde are loc cea de-a 72-a editie a galei de decernare a premiilor BAFTA, relateaza Press…

- Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis sunt crescuți de o bona ce a urmat cursurile școlii Norland din Marea Britanie. Iar aceasta a impus niște reguli foarte stricte pe care toți cei trei prinți trebuie sa le respecte. Maria Borallo este una dintre cele mai bune bone pe care copiii Prințului…