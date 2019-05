Stiri pe aceeasi tema

- Avionul cu Papa Francisc a aterizat pe Aeroportul Otopeni, suveranul pontif urmand sa efectueze o vizita istorica in țara noastra pana duminica, 2 iunie.Calatoria apostolica a papei Francisc in Romania are loc la 20 de ani dupa cea efectuata de Sfantul Ioan Paul al II-lea, in 1999, si se desfasoara…

- Suveranul Pontif a urcat in avion, pe aeroportul Fiumicino din Roma, la ora 8:50, ora Romaniei, informeaza Digi24.ro. Atunci a avut loc un moment amuzant: vestmantul a fost luat de vant si i a acoperit fata. Papa a zambit si a intrat apoi in avion.Avionul a decolat de pe aeroportul Fiumicino si va ateriza…

- Papa Francisc soseste, vineri, in Romania, la Bucuresti, urmand sa fie intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis la Aeroportul International „Henri Coanda”, la ora 11:25. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale va avea loc la Palatul Cotroceni, la ora 12:05.

- Papa Francisc vine in Romania! Suveranul Pontif a urcat in avion, pe aeroportul Fiumicino din Roma, la ora 8:50, ora Romaniei. Atunci a avut loc un moment amuzant: veștmantul a fost luat de vant și i-a acoperit fața. Papa a zambit și a intrat apoi in avion.Papa Francisc sosește, vineri, in…

- Papa Francisc in Romania. Suveranul Pontif petrece trei zile in Romania, in perioada 31 mai-2 iunie. Sanctitatea sa aterizeaza pe aeroportul Henri Coanda din București, la ora 11:30. Oamenii il pot saluta și il pot vedea azi in Capitala

- Toate structurile Serviciului Roman de Informații și serviciile de intervenție, armata, și nu numai, sunt pregatite pentru vizita Papei Francisc in Romania, susține Romania TV. Cu doua saptamani inainte de vizita oficiala elicoptere ale Ministerului Afacerilor Interne survoleaza traseele…

- Catolicii au sarbatorit duminica Floriile, sarbatoarea care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc o oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, un imigrant roman a rostit „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor”. Papa Francisc a prezidat…

- Administratia Prezidentiala de la Bucuresti si Vaticanul au anuntat astazi programul oficial al vizitei pe care Papa Francisc o va face in Romania la sfarsitul lunii mai si inceputul lunii iunie. Suveranul Pontif va ajunge la Bucuresti pe 31 mai, cand va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele…