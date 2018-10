Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre CSU Craiova și FCSB are o incarcatura cu totul speciala, dupa trecerea in neființa a lui Ilie Balaci, marele jucator al Craiovei Maxima.Ilie Balaci a jucat cu numarul 8 la Craiova, iar organizatorii și suporterii au decis ca in minutul 8 sa stinga nocturna, iar suporterii sa…

- Iata ce a aparut in seara aceasta la stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, dupa moartea lui Ilie Balaci! Toata suflarea olteana – și nu numai – este inmarmurita de durere dupa decesul fulgerator al celui care a fost ”Minunea din Banie”. Nimeni nu iși poate reveni, inca, din șocul provocat de dispariția…

- Cei de la ISU Dolj au explicat printr-un comunicat cum s-a produs decesul lui Ilie Balaci. Fostul mare fotbalist a murit azi la 62 de ani.Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie Balaci "In jurul orei 9,40, a fost anuntat apelul la 112. Imediat, la locuinta de familie a fotbalistului…

- Este o zi neagra in fotbalul din Romania, iar derby-ul Craiova – FCSB, care era programat pentru seara aceasta nu se amana. Președintele celor din Craiova a confirmat aceasta decizie, care a fost luata dupa ce s-a aflat despre moartea fulgeratoare a legendei din Banie. Citește și: Lorena Balaci, ingenuncheata…

- Bania este in lacrimi! Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima, Ilie Balaci, a decedat in aceasta dimineața in urma unui stop cardio-respirator. „Minunea blonda“ venise in Banie pentru a participa la derbiul din aceasta seara dintre Universitatea Craiova și FCSB, ...

- Fostul international Ilie Balaci a decedat la varsta de 62 de ani, a anuntat, duminica, la Digi Sport, fostul sau coechipier, Sorin Cartu.Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie Balaci "Eu sunt la Bucuresti, am avut botezul nepotului. Dimineata, mi-a dat si mie un telefon un prieten…

- Nicolae Ivan, fostul fotbalist al Universitații Craiova, a murit in luna in care ar fi implinit 76 de ani. Fostul mijlocaș nascut la București la data de 28 august 1942 a ajuns la Universitatea Craiova in anul 1965 și a jucat in Banie pana in 1974. In locul sau, la mijlocul terenului, a venit Ilie Balaci.…

- „Cel mai frumos moment al carierei si al vietii mele a fost cand s-a intonat imnul, iar spectatorii au inceput sa cante si ei. (...) Dupa ce am iesit de pe teren, organizatorii mi-au spus ca nu s-a intamplat in istoria Roland Garros-ului ca imnul unei tari sa fie rostit in cuvinte. A fost un moment…