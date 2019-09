Stiri pe aceeasi tema

- In iulie, s-a starnit o cearta intre Ungaria si Finlanda, care a preluat presedintia rotativa a Consiliului UE de la Romania, programul statului nordic devenind rapid un nou dusman pentru Budapesta.

- Premierul finladez Antti Rinne a declarat joi ca tarile net contributoare ale Uniunii Europene intentioneaza sa-si reduca contributiile la bugetul UE daca Ungaria, Polonia si Romania nu respecta principiile valorilor elementare, relateaza Xinhua, citata de Agerpres. Rinne a declarat pentru canalul national…

- "In ultimii cinci ani, in UE s-au comis niste greseli fatale, dintre care doua sunt de-a dreptul ingrijoratoare: in primul rand migratia si in al doilea rand ce s-a intamplat in domeniul economiei. Eroarea migrationista poate fi corectata, migratia trebuie sa iasa din acest domeniu si trebuie ca…

- "O natiune care isi voteaza singura in PE o rezolutie impotriva sa, cum s-a intamplat cu Romania in noiembrie, anul trecut - cand parlamentari romani din PNL au votat impotriva tarii, in timp ce europarlamentari din Ungaria si Polonia au votat in favoarea Romaniei -cu siguranta nu este o natiune…

- Intrebat de moderatoarea emisiunii de la Romania TV cum raspunde reproșurile ca ar dori sa faca alianța la Bruxelles cu partidele de stanga, Rareș Bogdan a spus ca: 'Niciodata un om de dreapta nu poate sa se alieze cu unii care nu pot sa iși faca nici cruce. Cu stanga nici cruce nu poți sa iți faci.…

- Europarlamentarul PSD Cristian Terhes a anuntat marti seara, dupa negocierile de la varful UE, care este candidatul socialistilor pentru sefia Parlamentului European.„In urma votului din grup, candidatul S&D pentru functia de presedinte a Parlamentului European va fi italianul David Sassoli”,…

- Statele Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia si Ungaria) se opun categoric numirii socialistului Frans Timmermans ca presedinte al Comisiei Europene, a declarat marti prim-ministrul ceh Andrej Babis, la sosirea la cea de-a treia zi a summitului UE de la Bruxelles, transmite Reuters potrivit…

- Promovarea 'leadership-ului global in privinta actiunii climatice' al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un…