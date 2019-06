Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa under 21 a Romaniei, calificata in semifinalele Campionatului European de tineret, a ajuns, marti, la Bologna, unde va intalni Germania in penultimul act al competitiei continentale.Bologna este la o ora distanta de Forli, locul precedent de cantonament de la Euro. FRF…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al FRF, a anunțat ca va sesiza UEFA cu privire la schimbarea orei de start a meciului din semifinale. "Este crima daca se intampla acest lucru! Nu cred ca vom juca de la ora 19:00. Nu se poate! M-am uitat pe prognoza, nu știu daca se poate juca fotbal pe…

- Naționala de tineret a Romaniei va avea parte de un stadion plin la semifinala de joi cu Germania U21 de la EURO 2019. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora Romaniei. Partida se va juca la Bologna, pe „Stadio Renato Dall'Ara" Stadionul…

- Rezultatele bune din grupa i-au facut pe fani sa treaca la o evaluare a jucatorilor de la naționala. Cititorii GSP.ro au comentat intens meciul dintre Franța U21 și Romania U21, scor 0-0. Naționala noastra s-a calificat in semifinalele EURO 2019, unde va intalni Germania U21. Romania U21 va juca impotriva…

- FRANȚA U21 - ROMANIA U21 // Jucatorii lui Mirel Radoi au ieșit pe teren cu aproximativ o ora inainte de startul partidei cu Franța U21 in outfit-ul clasic afișat la acest Campionat European, unul casual, alcatuit din pantaloni și camași albe. ...

- Jucatorii naționalei de tineret a Romaniei s-au plimbat astazi prin centrul orașului Forli, unde sunt și cazați inaintea intalnirii de vineri cu reprezentativa Angliei, de la ora 19:30. Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT pe GSP.…

- Naționala U21 a Romaniei și-a stabilit sediul pentru European la Forli. Reporterii GSP prezenți in cantonamentul „tricolorilor" lui Mirel Radoi au remarcat patru lucruri inedite la orașul cu puțin peste 100.000 de locuitori. Romania U21 debuteaza la EURO 2019 marți, de la 19:30, impotriva Croației U21.…

- Mirel Radoi, selecționerul Romaniei U21, și „tricolorii" mici au ajuns vineri in cantonamentul italian din superba stațiune Bagno di Romagna. Aventura "tricolorilor" lui Radoi in Italia a inceput vineri. Cu 11 zile inaintea debutului la Campionatul European U21, „tineretul" a aterizat imediat dupa…