Germania. Poliția, rezolvare diferită a unui caz asemănător cu "Salvați Roșia Montană" Polițiștii germani au acționat, la ordinul autoritațior, la inlaturarea a zeci de activiști care au ales o forma inedita sa protesteze impotriva extragerii carbunelui in padurea din Hambach, ceea ce ar insemna, spun ei, o defrișare de vegetație de sute de hectare. Extinderea minei de carbune in acea zona reprezinta și cel mai mare proiect de acest gen din Germania. Oamenii legii au fost nevoiți sa inlature zeci de protestari care au ocupat 60 de copaci, in care și-au construit case, inca din 2012, insa acest aspect se pare ca nu a reprezentat o problema in rezolvarea cazului. Pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

